Švadlena prozradila, proč ženám po 60 špatně sedí kalhoty. Chyba je v 1 detailu, který si v kabince nikdo nezkontroluje

V obchodě všechno vypadalo dobře. Zip šel zapnout, v pase nic neškrtilo a zrcadlo v kabince nic nenamítalo. Doma pak ale kalhoty vzadu plandají, krabatí se nebo se od zad odtahují. Krejčí a švadleny tenhle problém vídají v dílnách pořád dokola a jeho příčina leží v míře, na kterou se při nákupu skoro nikdo nepodívá.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Postava se mění i bez kil navíc
Po menopauze klesá hladina estrogenu a tělo začne ukládat tuk jinam než dřív. Místo boků a stehen se víc usazuje na břiše. Proto se spousta žen diví, že jim oblečení sedí jinak, i když váha ukazuje pořád stejné číslo.
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S léty navíc ubývá pevnosti svalů. Zadek může trochu povolit, klesnout nebo se zploštit. Střih, který ve čtyřiceti padl jako ulitý, pak najednou nesedí, přestože velikost na visačce zůstala stejná.
Foto: Shutterstock.com Zrádný detail se jmenuje sed
Na štítku kalhot najdete obvykle jen obvod pasu a délku nohavice. Chybí tam míra, která rozhoduje o tom, jak se v kalhotách budete cítit. Je to sed, tedy vzdálenost od švu v rozkroku nahoru k hornímu okraji pasu. Rozlišuje se přední a zadní.
Když zadní sed neodpovídá tomu, jak se tělo proměnilo, je to znát hned. U plošších hýždí zbude pod zadkem látka, kterou nemá co vyplnit, a vytvoří se tam záhyby. Jindy kalhoty táhnou a vsedě nepříjemně tlačí.
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Častá je také mezírka mezi páskem a zády. Objevuje se hlavně u žen, které mají výraznější rozdíl mezi obvodem boků a pasu.
Proč ho zrcadlo v kabince neukáže
Kalhoty zkoušíme vestoje a do zrcadla se díváme zepředu. Z tohohle úhlu vypadá dobře skoro všechno. Sed se přitom prozradí až zezadu a v pohybu, tedy právě tam, kam se v kabince nikdo nepodívá.
Test na stoličce
Otočte se k zrcadlu zády a podívejte se přes rameno. Pohodlnější je poprosit prodavačku nebo kamarádku o fotku mobilem. Pak si sedněte na stoličku a zkuste i pomalý dřep.
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Když se pásek vzadu odtáhne od těla, nebo se pod zadkem objeví vodorovné vrásky, sed vám nesedí. Pomůže vyzkoušet jiný střih nebo model s vyšším sedem. Některé e-shopy uvádějí výšku sedu v tabulce velikostí, takže se vyplatí ji hledat.
Foto: Shutterstock.com Co zvládne švadlena
Oblíbené kalhoty kvůli tomu nemusíte vyhazovat. Odstávající pas švadlena zúží rovnoměrně na všech dílech i v záševcích, u džínů pak v bočních a zadním švu. Plandající látku pod zadkem umí krejčí ubrat úpravou zadního švu, případně zkrátí zadní sed. Kalhoty potom kopírují postavu takovou, jaká je dnes.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://rey-house.com/blogs/house-chat/what-changes-with-your-body-as-you-get-older, https://wedryclean.com/the-most-common-fit-issues-in-pants-and-how-alteration-solves-them/, https://www.gaea.cz/menopauza-pribirani-na-vaze, https://www.kondice.cz/hubnuti-a-strava/pribirani-v-menopauze-jak-zhubnout-bricho/, https://insideoutstyleblog.com/2020/06/what-you-need-to-know-about-pants-and-why-they-fit-so-bad.html, https://www.theywear.cz/jak-zmerit-velikost-kalhot, https://www.slowfemme.com/magazine/jak-si-vybrat-padnouci-dziny-a-na-co-si-dat-pri-nakupu-pozor, https://www.tabulkavelikosti.cz/jak-vybrat-spravnou-velikost-kalhot/, https://www.extrainspirace.cz/svadlena-prozradila-3-upravy-za-100-korun-stare-kalhoty-po-nich-vypadaji-jako-od-navrharky/ Přečtěte si také: Ani mikina, ani kabát. Ženy po 60 teď nosí 1 kousek, který zahřeje a zeštíhlí postavu