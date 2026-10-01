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Švadlena prozradila, proč ženám po 60 špatně sedí kalhoty. Chyba je v 1 detailu, který si v kabince nikdo nezkontroluje

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Dennívýzva
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V obchodě všechno vypadalo dobře. Zip šel zapnout, v pase nic neškrtilo a zrcadlo v kabince nic nenamítalo. Doma pak ale kalhoty vzadu plandají, krabatí se nebo se od zad odtahují. Krejčí a švadleny tenhle problém vídají v dílnách pořád dokola a jeho příčina leží v míře, na kterou se při nákupu skoro nikdo nepodívá.
Švadlena prozradila, proč ženám po 60 špatně sedí kalhoty. Chyba je v 1 detailu, který si v kabince nikdo nezkontroluje

Švadlena prozradila, proč ženám po 60 špatně sedí kalhoty. Chyba je v 1 detailu, který si v kabince nikdo nezkontroluje

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 06:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

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