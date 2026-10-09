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Svačiny pro malé sportovce: Jak dětem dodat energii (nejen) na trénink

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Každodenní příprava svačin může být sama o sobě malou sportovní disciplínou. Ještě větší výzvou se stává, pokud máte doma malého sportovce, který pravidelně chodí na tréninky. Také si lámete hlavu nad tím, co mu zabalit, aby měl během dne dostatek energie i potřebných živin a jeho tělo zvládlo běžnou i sportovní zátěž? Inspirujte se praktickými radami autorek Velké svačinkové bichle.
Brokolicové muffiny

Brokolicové muffiny

Zdroj: Pavlína Mähringová
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 09.10.2026 07:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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