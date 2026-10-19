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Sušička škodí víc než účtem za proud. Plná náplň pustí kolem dvou gramů mikrovláken, část z nich můžete vdechnout

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Sušičku většina lidí hodnotí podle spotřeby elektřiny. Výzkumy z posledních let ukazují, že z bubnu kromě suchého prádla odchází i textilní prach. Bez háčku ale není ani sušák v obýváku.
Sušička škodí víc než účtem za proud. Plná náplň pustí kolem dvou gramů mikrovláken, část z nich můžete vdechnout

Sušička škodí víc než účtem za proud. Plná náplň pustí kolem dvou gramů mikrovláken, část z nich můžete vdechnout

Zdroj: Foto: Santeri Viinamäki - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 19.10.2026 19:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Věda

Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.

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