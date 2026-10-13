Sušené houby v zimě zvlhnou skoro každému. Stačí je dát na 1 místo v kuchyni a vydrží až do jara

V září voněly celým bytem a chrastily jako chipsy. V lednu ale otevřete sklenici do omáčky a místo křehkých plátků vytáhnete gumové kousky, které se ohýbají jako kůže. Tahle zimní nepříjemnost potká spoustu houbařů a obvykle za ni může místo, kde zásoba celé týdny stojí.
Kuchyně je pro sušené houby vlhčí, než vypadá
Usušená houba přišla o většinu své vody, a právě proto si ji ráda bere zpátky. Křehkost v den, kdy jste sklenici zavírali, tedy ještě nic nezaručuje. Pokud se k houbám dostane vlhký vzduch, zvláční časem i zásoba, která v září praskala pod prsty, a může se začít kazit. Když zásoba plesniví, bývá to buď proto, že houby nebyly dosušené, nebo proto, že stojí ve špatné nádobě.
Kdo vaří těstoviny, peče nebo jen ohřívá vodu na čaj, posílá do vzduchu páru a ta pronikne do všeho, co není pořádně zavřené. Řídká tkanina plátěného pytlíku ji k houbám pustí bez odporu a stejně snadno projdou i drobní škůdci, kteří si na sušených zásobách rádi pochutnají.
Přečtěte si také: Kdo má na chalupě starou termosku po dědovi, sedí na pokladu. Sběratelé za 1 typ dávají i 16 000 Kč Správné místo je zavřená skříňka daleko od plotny
Sušeným houbám nejvíc prospívá chlad, sucho a tma. Na teplotě přitom záleží víc, než by se zdálo, protože čím tepleji houby stojí, tím kratší dobu vydrží. Polička nad sporákem, místo vedle trouby nebo skříňka nad varnou konvicí jsou proto ta nejhorší řešení, i když jsou po ruce.
Ideální je zavřená skříňka kuchyňské linky nebo spíž stranou od všeho, co hřeje a vypouští páru. Tedy dál od plotny, myčky, dřezu i radiátoru. Samotné houby patří do skleněné nádoby, která jde pevně zavřít, třeba do zavařovací sklenice se šroubovacím víčkem. Kdo nemá tmavou skříňku, může průhlednou sklenici postavit do krabice nebo do zásuvky, hlavně ať na ni nesvítí slunce.
Do sklenice až po vychladnutí
Častá chyba vzniká hned po sušení. Teplé houby nasypané do sklenice se zapotí a vlhkost, která se srazí na stěnách, plísni bohatě stačí. Plátky je proto potřeba nechat po vyjmutí ze sušičky úplně vychladnout a teprve pak je uzavřít do sklenice.
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Pomůže i rozdělit zásobu na menší díly. S každým otevřením víčka si houby přiberou trochu kuchyňské vlhkosti, takže čím méně často velkou sklenici otvíráte, tím déle vydrží. Rozumnější je mít velkou sklenici schovanou vzadu a do kuchyně si odsypávat jen tolik, kolik spotřebujete za pár týdnů. Těsné víčko navíc zastaví i potravinové moly, kterým se v sušených potravinách daří.
Co sušeným houbám při skladování škodí a co jim prospívá, přehledně shrnuje následující tabulka:
Oblast Nevhodné Vhodné Prostředí teplo, pára, slunce chlad, sucho, tma Místo v kuchyni polička nad sporákem, místo vedle trouby, skříňka nad varnou konvicí zavřená skříňka kuchyňské linky nebo spíž dál od plotny, myčky, dřezu i radiátoru Nádoba plátěný pytlík, otevřená nebo prodyšná nádoba pevně uzavíratelná skleněná nádoba, třeba zavařovací sklenice se šroubovacím víčkem Plnění teplé houby nasypané do sklenice hned po sušení až po úplném vychladnutí Chrastí, nebo se ohýbají? Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší pánev na palačinky. Má ji v kuchyni většina Češek
Sklenice má oproti sáčku jednu velkou výhodu. Když se uvnitř začne srážet vlhkost, uvidíte ji na stěnách dřív, než se z problému stane plíseň. Vyplatí se proto zásobu během zimy čas od času prohlédnout.
Spolehlivý test zvládnete i bez pomůcek. Vezměte jeden plátek a zkuste ho přelomit. Správně suchá houba chrastí a s křupnutím praskne. Pokud se jen ohne a připomíná kousek kůže, vlhkost už se do zásoby dostala.
Zvlhlé houby zachrání trouba, plesnivé patří do koše
Když houby jen zvláční a nemají na sobě nic podezřelého, nic se neděje. Nejjednodušší je dát je ještě ten den do guláše nebo omáčky. Kdo si je chce schovat na později, musí je nejdřív znovu vysušit. Na dosušení stačí sušička nebo trouba nastavená zhruba na 40 °C. Pak plátky znovu nechte vychladnout a vraťte je do suché sklenice.
Přečtěte si také: Pijte 1 hrnek tohoto denně po jídle. Trávení se zlepší do týdne Zvláčnělé houby bez známek plísně stačí dosušit v troubě na zhruba 40 °C, zplesnivělou zásobu je potřeba vyhodit celou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jiná situace nastává, jakmile uvidíte chmýří nebo barevné skvrny. Zplesnivělé houby patří do koše, a to i se zbytkem obsahu sklenice. Vlákna plísně sahají uvnitř plátků dál než skvrny na povrchu, a proto ořezání napadeného místa nic nevyřeší.
Pokud ale houby skladujete v chladu, ve tmě a v dobře zavřené sklenici, nemusíte se o ně bát. Takto uložená zásoba vydrží obvykle až rok, takže hřiby z podzimu provoní polévku i na jaře.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/uchovani-hub-suseni-nakladani-mrazeni-kvaseni.html, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jak-na-konzervace-hub, https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby-houby/621505/jak-spravne-susit-houby-v-susicce-je-to-prekvapive-snadne-a-levne.html, https://www.noviny.sk/slovensko/1218640-co-s-hubami-po-zbere-kompletny-sprievodca-cistenim-skladovanim-a-spracovanim, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-jak-na-to-jak-na-suseni-hub-doma-40336773, https://nchfp.uga.edu/how/dry/drying-general/packaging-and-storing-dried-foods