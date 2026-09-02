Sušáky prádla pomalu mizí z českých domácností. Lidé se vrací k věci za 100 Kč, kterou měla každá rodina v 60. letech

V éře panelové výstavby visela natažená šňůra nad vanou prakticky v každé koupelně; dnes se po desetiletích vrací v podobě kompaktních samonavíjecích nástěnných systémů, které
po sundání prádla zapadnou do pouzdra na stěně. Vstupní cena sahá od stokoruny za jednoduchou šňůru s navíječem po několik tisíc za prémiové modely. Tři cenové hladiny: od šňůry za stokorunu po prémiový systém za tisíce
Rozdělení do tří pater pomáhá zorientovat se podle objemu prádla, frekvence praní a rozpočtu.
Samotná prádelní šňůra nebo šňůra s navíječem (cca 96–110 Kč): Nejlevnější varianta, vhodná na lodžii, do sklepa nebo na chalupu; příkladem je patnáctimetrová šňůra s navíječem za 96 Kč nebo bavlněná stáčená šňůra za 110 Kč. Železářství Fiala. Základní samonavíjecí nástěnný model (cca 300–660 Kč): Modely jako Leifheit Rollfix Single 80 Longline nabízejí 8 metrů sušicí délky a nosnost 6 kg; rozměry těla jsou malé (cca 21 × 18,5 × 8,5 cm). Výrobce a prodejci uvádějí ceny od přibližně 299–309 Kč. Leifheit. Prémiový nástěnný systém (2 690–4 690 Kč i výše): Prémiové řešení, například systém s 24 metry sušicí plochy, který se rozloží jednou rukou a po složení zapadne do ochranného boxu; vyšší cena může zahrnovat nerezový box pro venkovní použití. Kolik podlahového prostoru ušetří nástěnná šňůra oproti stojanovému sušáku
Hlavní přednost samonavíjecí šňůry je úspora podlahové plochy. Velký stojanový sušák typu Vileda Infinity Flex po rozložení zabere 216–304 cm na délku, 56 cm na šířku a 128 cm na výšku, zatímco samonavíjecí model po stažení prádla zmizí do pouzdra menšího než krabice od bot. To v malých bytech znamená rozdíl mezi průchozím prostorem a překážkou.
Kapacitně ale vede stojan: Vileda Infinity Flex nabízí až 30 metrů sušící plochy a snese i těžké froté ručníky nebo ložní povlečení. Základní svinovací model s 8 metry a nosností 6 kg takový objem nezvládne; pro čtyřčlennou domácnost dává smysl minimálně 15 metrů, ideálně 24 metrů u prémiového modelu.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Provozní náklady: nula korun versus šest a půl za každý cyklus sušičky
Svinovací šňůra nevyžaduje elektřinu. Orientační spotřeba sušičky s tepelným čerpadlem (příklad Bosch WQG233D5BY) je 1,02 kWh na cyklus; při sazbě D02d u ČEZ Distribuce 6 349 Kč/MWh to vychází na přibližně 6,48 Kč za cyklus. Při třech cyklech týdně to dělá ročně přes tisíc korun jen za elektřinu. Podle této jednoduché kalkulace se svinovací systém za ~300 Kč může „vrátit“ během několika měsíců, pokud máte kde prádlo pověsit a dostatek proudícího vzduchu.
Větrání je klíčové: umístění blízko okna nebo otevřených dveří zrychlí schnutí; v uzavřené koupelně bez ventilace prádlo schne pomalu a hrozí vznik plísní. Doporučené pozice pro montáž jsou nad vanou, napříč nikou, mezi protilehlými stěnami koupelny nebo na lodžii.
Montáž v paneláku: kam vrtat a kdy potřebujete souhlas
V nájemním bytě nesmíte dělat úpravy bez písemného souhlasu pronajímatele; to uvádí Ministerstvo pro místní rozvoj. Ve vlastním bytě jsou vnitřní příčky zpravidla bez problémů, ale zásahy do nosných panelů vyžadují opatrnost a odborné posouzení; fasáda, lodžiové zábradlí nebo jiné společné části spadají do režimu SVJ.
Praktická poznámka k montáži: u levnějších modelů montážní materiál často nebývá součástí balení, zatímco u prémiových systémů (u výrobce je to výslovně řešeno) bývá v krabici vše potřebné, avšak často jen pro cihlu a beton. Ostatní si i tak musíte zajistit sami.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková