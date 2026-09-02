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Sušáky prádla pomalu mizí z českých domácností. Lidé se vrací k věci za 100 Kč, kterou měla každá rodina v 60. letech

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Samonavíjecí prádelní šňůra za pár stovek dokáže v malém bytě nahradit rozložený stojanový sušák, který zabírá i tři metry podlahy.
Sušáky prádla pomalu mizí z českých domácností. Lidé se vrací k věci za 100 Kč, kterou měla každá rodina v 60. letech

Sušáky prádla pomalu mizí z českých domácností. Lidé se vrací k věci za 100 Kč, kterou měla každá rodina v 60. letech

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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