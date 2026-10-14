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Surový útok z ponorky stál životy osmi mužů. Dva zbylí ale dokázali ochromit Hitlerovy továrny

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Noční plavba na křehkých plátěných člunech ledovou vodou vstříc těžce střeženému přístavu patřila k nejnebezpečnějším akcím celé války. Hrstka britských vojáků riskovala vše, aby zasadila německému válečnému průmyslu nečekaný úder.
Pohled na trup britské ponorky HMS Tuna s posádkou nastoupenou na palubě

Pohled na trup britské ponorky HMS Tuna s posádkou nastoupenou na palubě

Zdroj: Zimmerman / Wikimedia volné dílo
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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