Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Surface Laptop Ultra má „světovou premiéru“, kterou Apple ukázal v roce 2006. Kaufland má magnetický adaptér za 267 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Microsoft o novém Surface Laptop Ultra tvrdí, že jako první notebook na světě nabíjí přes USB-C pomocí integrovaného magnetického konektoru. Kabel, který se při zatažení sám odpojí, má ovšem dlouhou historii i levnou náhradu z marketplace. Kde končí skutečná novinka a kde začíná reklama, ukazují technické specifikace.
Surface Laptop Ultra má „světovou premiéru“, kterou Apple ukázal v roce 2006. Kaufland má magnetický adaptér za 267 Kč

Surface Laptop Ultra má „světovou premiéru“, kterou Apple ukázal v roce 2006. Kaufland má magnetický adaptér za 267 Kč

Zdroj: Foto: c-g. - licence CC BY 2.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 19:27

Reklama
Další články z Centrum Extra: Mobil
Google platí odškodné za předplatné, které se tiše obnovovalo. Na účty v Google Play padá zhruba 127 korun
Google platí odškodné za předplatné, které se tiše obnovovalo. Na účty v Google Play padá zhruba 127 korun
Dva antiviry v jednom počítači? Veterán Microsoftu popsal, proč pak Windows zamrzají a padají aplikace
Dva antiviry v jednom počítači? Veterán Microsoftu popsal, proč pak Windows zamrzají a padají aplikace

Dva bezpečnostní programy, které hlídají systém současně, se mohou navzájem považovat za hrozbu a pustit se...

Samsung tlačí zákazníky k dražšímu tabletu. Galaxy Tab S12 Ultra po cashbacku stojí jen o 1 900 Kč víc než S12+
Samsung tlačí zákazníky k dražšímu tabletu. Galaxy Tab S12 Ultra po cashbacku stojí jen o 1 900 Kč víc než S12+

Na Galaxy Tab S12 Ultra vrací Samsung o čtyři tisíce korun víc než na menší Galaxy Tab S12+. Oba tablety...

Audioknihy na Spotify míří do Česka a cena je pořád tajemství. Polsko dostalo 12 hodin měsíčně v ceně Premium
Audioknihy na Spotify míří do Česka a cena je pořád tajemství. Polsko dostalo 12 hodin měsíčně v ceně Premium

Spotify na knižním veletrhu ve Frankfurtu ohlásilo audioknihy pro další země, mezi nimiž je i Česko. Co...

Někdo se vám hrabe v mobilu? Prozradí ho pořadí otevřených aplikací, zámek na jednu minutu pak zarazí dalšího slídila
Někdo se vám hrabe v mobilu? Prozradí ho pořadí otevřených aplikací, zámek na jednu minutu pak zarazí dalšího slídila

Kdo a kdy vám sahal do telefonu, vám žádná běžně dostupná aplikace neukáže. Stopy po cizí návštěvě přesto...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Mobil
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.