Surface Laptop Ultra má „světovou premiéru“, kterou Apple ukázal v roce 2006. Kaufland má magnetický adaptér za 267 Kč

Microsoft podle dostupných informací představil Surface Laptop Ultra 7. října 2026. Jde o patnáctipalcový notebook, jehož nejvyšší konfiguraci čeští prodejci nabízejí za 161 390 Kč. Mezi hlavní novinky výrobce řadí funkci Magnetic Connect. Je to nabíjecí kabel držený magnetem, který při zatažení povolí, a notebook proto zůstane na stole, i když o kabel někdo zakopne.
Tři věci navíc, které Microsoft do magnetického portu přidal
S magnetickým napájením přišel Apple 10. ledna 2006, kdy Steve Jobs představil první MacBook Pro s konektorem MagSafe. Ten sloužil jen k napájení a byl proprietární, takže přes něj nešla data ani obraz. Apple ho u notebooků později nahradil rozhraním USB-C a k magnetickému nabíjení se pak vrátil v novější podobě. Samotný nápad je tedy starý dvacet let.
Magnetic Connect je zabudovaný do univerzálního portu USB-C a podle oficiální specifikace Microsoftu zvládne mnohem víc než jen napájení. Notebook přes něj nabíjí výkonem až 140 W a data přenáší rychlostí až 40 Gb/s. Na obraz má port výstup DisplayPort 2.1, kterým lze připojit až tři 4K monitory při 60 Hz. Jediný magneticky uchycený kabel tak má zvládnout napájení, data i obraz najednou.
Souhrn parametrů levného adaptéru vygenerovala umělá inteligence
Na marketplace Kaufland.cz prodává obchod INFshop 24pinový magnetický USB-C adaptér. Je to malý mezikus, který se zasune do běžného portu USB-C, a kabel se k němu pak připojuje magnetem. Se slevovým poukazem stál podle zjištění podkladu kolem 205 Kč, bez poukazu přibližně 267 Kč.
Prodejce adaptéru slibuje přenos dat až 40 Gb/s, obraz v rozlišení 8K při 60 Hz a nabíjení výkonem až 240 W. Udávaný výkon je tedy o 100 W vyšší než u portu, který Microsoft navrhl přímo do svého notebooku. Na stránce produktu ovšem stojí, že souhrn specifikací „vygenerovala umělá inteligence na základě údajů o produktu“, a nezávislé laboratorní měření těchto hodnot se dohledat nepodařilo. Parametry, které převyšují integrované řešení drahého notebooku a sestavil je generátor textu, nemají cenu záruky.
Adaptér navíc z portu vyčnívá. Jeho skutečné schopnosti závisejí na zpracování, použitých součástkách a kompatibilitě s konkrétním zařízením i kabelem, kterou je potřeba ověřit ještě před nákupem.
Jediné slovo, na kterém stojí prvenství Microsoftu
Microsoft si nepřisvojuje vynález magnetického odpojování kabelu, chlubí se „prvním integrovaným magnetickým nabíjením přes USB-C v notebooku na světě“. Celé tvrzení se opírá o slovo „integrované“. Původní MagSafe používal samostatný proprietární konektor a adaptér INFshop je dodatečné příslušenství. Prvenství je vymezené tak úzce, že do něj ani jeden ze starších přístupů nespadá.
Integrace má i praktickou stránku. Magnetic Connect navrhl přímo výrobce notebooku a Microsoft ho ve firemní specifikaci vede mezi servisovatelnými náhradními díly. Kabel Magnetic Connect je v balení spolu se 140W napájecím adaptérem. Pokud port opravdu splní deklarované parametry, je to užitečné konstrukční vylepšení.
Samotný magnet ale cenu notebooku nevysvětluje. Ta odpovídá hlavně celkové výbavě, která cílí na náročnou práci s grafikou, videem, 3D nebo na vývoj. Nejdražší sestava stojí zhruba šestsetkrát víc než adaptér INFshop bez slevy. Kdo chce jen magnetické odpojování kabelu, dostane tuto základní funkci za pár stovek korun, musí ale počítat s možnými omezeními v kompatibilitě, rychlosti přenosu i nabíjení.
Od 73 do 161 tisíc: kolik zaplatíte za jednotlivé sestavy
Surface Laptop Ultra má displej PixelSense Ultra s rozlišením 3 270 × 2 180 pixelů a obnovovací frekvencí až 120 Hz. Pohání ho platforma NVIDIA RTX Spark s až 128 GB unifikované paměti. Při přehrávání videa má baterie vydržet až 15 hodin. Podklad sám upozorňuje, že údaje je třeba ověřit u konkrétní konfigurace. Označení platformy, typ grafiky a kapacita paměti totiž rozhodují, na jakou práci se notebook hodí.
Nejlevnější sestavu s 24 GB paměti a 512GB SSD nabízí reseller Printago za 73 390 Kč včetně DPH. Nejdražší verze se 128 GB paměti a 1TB úložištěm vyjde u stejného prodejce na 161 390 Kč, tedy o 88 000 Kč víc. Výrobce přitom uvádí SSD až do kapacity 2 TB, sestava s takovým diskem ale v uvedených nabídkách není.
Mezi těmito krajnostmi leží konfigurace s 32 GB paměti a 1TB SSD, kterou EO.cz nabízí za 96 015 Kč. V Česku notebook prodávají hlavně specializovaní prodejci a u EO.cz je dostupnost pouze na dotaz.