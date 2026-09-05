SuperStar: Calin boduje, na Farnou se valí kritika. „Vyměňte ji za někoho lidského," píšou diváci

Na obrazovky se vrátil formát, který česká a slovenská televize naposledy vysílala v roce 2021. VIP život upřesňuje, že řeč je o show SuperStar. Producenti slibovali novou éru:
čtyřčlennou porotu postavenou na mixu zkušenosti a čerstvé krve, Leoše Mareše jako moderátora a přísnější castingy. Jenže sotva odezněly závěrečné titulky prvního dílu, sociální sítě se naplnily komentáři, které neřešily soutěžící, ale porotce. A dva z nich se ocitli na opačných pólech diváckého přijetí. Calin: rapper, který překvapil i odpůrce hip-hopu
Když kreativní producent Pepe Majeský
oznámil složení poroty, Calinovo jméno vyvolalo otazníky. Rapper v pěvecké soutěži? Majeský tehdy mluvil o „generačně blízkém hudebním pohledu“ a vědomé snaze oslovit mladší publikum, které klasická SuperStar ztrácela. Po premiéře se ukázalo, že sázka zatím vychází. V komentářích pod příspěvky pořadu se opakují výrazy jako „milé překvapení“ nebo „sympatická osoba“. Oceňovaná je hlavně Calinova civilnost: nepůsobí výstředně, nekřičí, nepředvádí se. Sám Calin přiznal, že s Pavlem Haberou se v porotě ne vždy shodnou, což paradoxně přidává na autenticitě. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Farna pod palbou: charisma, nebo jeho absence?
Ewa Farna se do SuperStar vrátila po třinácti letech. Promo kampaň ji stavěla do role nositelky „přirozené autenticity“. Část publika ale po prvním dílu čte její projev jinak. Podle komentářů citovaných serverem eXtra.cz
míří výtky hlavně na dojem menší lidskosti a chladnějšího vystupování. Uživatelka s přezdívkou Šarlotte napsala, že jí chybí charisma; další uživatelka zase označila Farnou za zklamání. Nejostřeji zněl požadavek „ vyměňte ji za někoho lidského, charismatického„, bez konkrétního jména, jen jako obecný apel.
Důležitý je ale celý obraz. Vedle kritiky se objevují i hlasy typu „Ewu mám ráda, sedí mi její humor“.
Nejde o plošný odsudek, spíš o polarizaci. Část publika reaguje na ženskou porotcovskou autoritu v comebackové řadě citlivěji, než by reagovala na mužského protějška, a komentáře se točí víc kolem dojmu a vyzařování než kolem konkrétních verdiktů, které Farna soutěžícím dala. Čísla: v Česku síla, na Slovensku studená sprcha
Kontroverze kolem poroty zatím pořadu neubližuje, aspoň ne na české straně. Premiéra na Nově přitáhla 591 tisíc diváků starších patnácti let. V komerčně klíčové skupině 15-54 naměřila 229 tisíc diváků a podíl 27,09 %, čímž se stala nejsledovanějším pořadem středečního večera po osmé hodině.
Na Slovensku vypadá start jinak. Podle webu Mediaboom zaznamenala Markíza nejslabší premiéru SuperStar ve své historii. Slovenská debata se přitom méně soustředí na jednotlivé porotce a víc na celkový formát a otázku, zda má talentová show v roce 2026 ještě dost tahu. Zdroj fotografie: Nextfoto
Producent Majeský před startem přesně rozepsal role: Habera přináší zkušenost, Farna autenticitu, Jakub Prachař nadhled, Calin generační přesah. Po prvním dílu je vidět, že
publikum si tyto role přečetlo po svém a přepsalo je. Calin dostal od diváků kredit, který mu předem málokdo přisuzoval. Farna narazila na očekávání, která promo kampaň sama nastavila vysoko. Formát přitom nezůstává jen u poroty. V prvním kole postoupilo devět účinkujících, porota hned využila Golden Ticket a castingy působí přísnějším dojmem než v předchozích řadách.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová