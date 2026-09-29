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Supermarkety od konce září mění zásadním způsobem pravidla. Změna se dotkne úplně všech

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Evropská unie zavedla od 27. září 2026 přísnou regulaci proti greenwashingu. Výrobci nesmí používat vágní ekologická hesla bez důkazů. Změna chrání zejména seniory a férové firmy.
Supermarkety od konce září mění zásadním způsobem pravidla. Změna se dotkne úplně všech

Supermarkety od konce září mění zásadním způsobem pravidla. Změna se dotkne úplně všech

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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