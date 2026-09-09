Superkonzole, jakou svět neviděl. Číňanka postavila jedno zařízení, které je zároveň PS5, Xbox i Switch 2

Nejde o emulaci, softwarový trik ani PC s více launchery. Uvnitř zařízení s názvem Ningtendo PXBOX 5 leží originální základní desky PlayStationu 5, Xboxu Series X a Nintenda Switch 2, tři kusy hardwaru od tří rivalů, kteří se o společný produkt nikdy nepokoušeli a nejspíš ani nechtějí. XNZ je zbavila původních skříní, navrhla trojúhelníkový hliníkový chladič, připojila sdílený 250W zdroj a celé to propojila přes Arduino a HDMI přepínač. Aktivní platformu mění jediným tlačítkem na horní straně. Tři konzole, jedno šasi, nula emulace.
Kdo je XNZ a proč zrovna ona
小宁子 XNZ není náhodný virální výstřel. Její YouTube kanál, založený v květnu 2014, má přibližně 470 tisíc odběratelů a přes 280 videí. Kombinuje gaming, hardware, 3D tisk a kutilské projekty. Už v září 2024 ukázala vytištěný model v měřítku 1:1 tehdy jen spekulovaného Switch 2, což zachytil i server
Nintendo Life. Ningtendo PXBOX 5 je tedy spíš logický vrchol její dosavadní tvorby než jednorázový experiment.
Původní
video vyšlo 7. listopadu 2025, ale západní herní média ho rozebrala až v lednu 2026. Články na VGC, Tom’s Hardware i GamesRadar se shodují: podobných pokusů o „all-in-one“ konzoli už existovalo víc, ale v takhle dotažené podobě jde o mimořádně vzácný projekt. Jak se tři konzole vejdou do jednoho těla
Klíčový vhled celé stavby je překvapivě prostý. Dnešní konzole jsou z velké části chlazení a napájení, samotné základní desky zabírají zlomek objemu svých originálních skříní. XNZ přesně tohle využila. Odstranila tři samostatné chladicí soustavy, tři zdroje a tři plastové obaly a nahradila je jedním sdíleným řešením.
Postup vypadal takto:
Chladič: Trojúhelníkový hliníkový blok odlitý domácí variantou metody ztraceného vosku: 3D vytištěný vzor, sádrová forma, vytavení modelu, odlití hliníku. Na blok přišly měděné kontaktní pláty vedoucí teplo přímo od procesorů konzolí. CNC obrábění by bylo přesnější, ale podle XNZ příliš drahé. Chlazení: Ventilátor Phanteks T30 zajišťuje proudění vzduchu přes celý střed. Napájení: Jeden 250W zdroj, dimenzovaný tak, aby zvládl jednu aktivní konzoli v plné zátěži. Současný běh dvou náročných platforem konstrukce nepodporuje, a to záměrně. Přepínání: Arduino řídí logiku, HDMI přepínač přesměrovává výstup. Stisk tlačítka na vrchu vybere, která deska se probudí.
Design celého šasi připomíná Mac Pro, trojúhelníkový profil s kovovým povrchem, který vypadá spíš jako prémiový audio zesilovač než herní konzole.
Funguje to doopravdy?
Ano, ale s výhradami. Podle serveru
Tom’s Hardware finální test na televizi proběhl úspěšně, přepínání mezi platformami fungovalo a hry se spouštěly. Overclocking.com doplňuje, že PS5 po třiceti minutách hraní držela teplotu kolem 60 °C, což je pro tento čip zcela bezpečná hodnota.
Co ale veřejně doložené není: dlouhodobé teplotní logy, měsíce běžného provozu ani servisovatelnost. Jde o prototyp jedné osoby, ne o testovaný produkt. Kdo čeká konzoli do obýváku na příštích pět let, musí počítat s tím, že spolehlivost v horizontu měsíců nikdo neověřil.
A ještě jedno důležité upřesnění: tři systémy neběží současně. Zařízení vždy přepíná, v danou chvíli je aktivní jen jedna platforma. Není to multitasking, je to elegantní přepínač.
Proč to Sony, Microsoft a Nintendo nikdy neudělaly
Technicky to zjevně možné je, XNZ to dokázala v domácí dílně. Komerčně a právně je to ale jiný svět. Microsoft ve svých pravidlech pro používání značek výslovně zakazuje jejich umístění na produktech bez licence. Nintendo rozlišuje oficiální příslušenství licenční pečetí. Podobný „společný“ stroj by vyžadoval souhlas tří rivalů, jejichž celý obchodní model stojí na uzavřených ekosystémech, exkluzivních hrách, předplatných a vlastních obchodech.
Podle nás je právě tohle na projektu nejzajímavější. XNZ neporazila výrobce technicky. Ukázala ale, že hranice mezi platformami jsou dnes víc obchodní a licenční než inženýrské. Tři desky se do jednoho těla vejdou. Tři právní oddělení do jedné místnosti ne.
Dá se to koupit nebo postavit doma?
Koupit ne. Ve veřejných zdrojích nic nenasvědčuje sériové výrobě ani prodeji;
VGC i ostatní média projekt popisují jako jednorázový unikát. A postavit doma? Teoreticky ano, prakticky jde o projekt pro velmi pokročilého kutila s vybavenou dílnou. Ve hře je rozborka tří konzolí v hodnotě desítek tisíc korun, návrh tepelného managementu, lití kovu, práce s elektronikou a programování Arduina. Bez zkušeností se vším tímto je to recept na tři zničené konzole a jeden požár.
V Česku přitom makerská scéna existuje a je živá;
Maker Faire ČR hlásí přes 35 tisíc návštěvníků ročně a existují i lokální projekty jako open-source konzole Picopad. Projekt na úrovni Ningtendo PXBOX 5 se ale v českém prostředí zatím neobjevil.
XNZ svůj výtvor nazvala „symbolem přátelství“ a vzkazem, aby konzolové války skončily. Ironicky k tomu použila metodu, kterou by žádná z těch tří firem nikdy neschválila. Možná právě proto to funguje.
VIDEO
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík