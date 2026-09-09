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Superkonzole, jakou svět neviděl. Číňanka postavila jedno zařízení, které je zároveň PS5, Xbox i Switch 2

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Čínská tvůrkyně XNZ vzala tři konkurenční konzole, rozložila je na součástky a zasadila do jednoho kovového těla s vlastním chlazením.
Superkonzole, PS5, Xbox a Switch 2 v jednom

Superkonzole, PS5, Xbox a Switch 2 v jednom

Zdroj: XNZ
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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