Super El Niño může přepsat historické rekordy: V následujících měsících nám hrozí nepředstavitelné extrémy

Rekordní oteplení Pacifiku může změnit počasí na celé planetě. Hrozí vedra, nedostatek vody i ničivé povodně.
Meteorologové upozorňují na mimořádně silný jev El Niño, který může v následujících měsících ovlivnit počasí po celém světě. Teplota vody v Tichém oceánu má podle předpovědí
vystoupat na rekordní hodnoty a vrcholu by měl jev dosáhnout v prosinci. Následkem mohou být ničivá vedra, dlouhá období sucha i vydatné deště a povodně. Očekává se také, že velká část planety zažije nadprůměrné teploty. Oceán se otepluje neobvyklým tempem
Podle Světové meteorologické organizace (WMO) by teplota hladiny v centrální a východní části tropického Pacifiku mohla v období od října do prosince překročit dlouhodobý průměr až o 3,7 stupně Celsia.
Dosavadní rekord činil 2,6 stupně a pochází z přelomu let 2015 a 2016. Už nyní přitom oceán vykazuje mimořádné hodnoty. Klimatolog Helge Gößling proto pro NDTV uvedl, že lze „jednoznačně hovořit o mimořádné super události“.
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Podle současných předpovědí bude El Niño v následujících týdnech dál nabírat na intenzitě. Jeho nejsilnější fáze se očekává v prosinci. „
“ uvedla generální tajemnice organizace Celeste Saulo pro deník Bild. Jak výrazně se jev projeví v jednotlivých zemích, se však bude lišit podle místních klimatických podmínek. El Niño dorazilo a rychle nabírá na síle. Předpovědi WMO ukazují téměř stoprocentní pravděpodobnost, že přetrvá až do konce února 2027,
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El Niño ovlivňuje nejen teploty, ale také rozložení srážek. Zatímco některé oblasti mohou čelit dlouhotrvajícímu suchu a nedostatku vody, jinde hrozí silné deště a záplavy.
Na možné následky se proto připravují také humanitární organizace. UNICEF odhaduje, že mezi říjnem a prosincem bude neobvykle suchým nebo vlhkým podmínkám vystaveno více než 347 milionů dětí v téměř stovce zemí. Extrémní počasí může ohrozit jejich přístup k pitné vodě i potravinám. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o předpovědi počasí na letošní zimu.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
NDTV, Bild, UNICEF, YouTube Earthly
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