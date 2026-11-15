Šunkové koleno se zelím a knedlíkem: Jak udělat kůži pěkně křupavou a vypečenou dozlatova

Když je doma chuť na pořádný český oběd, který sice není častý, ale po kterém se u stolu na chvíli moc nemluví, sáhnu po šunkovém koleni se zelím a kynutým knedlíkem. Líbí se mi na něm hlavně ten klidný postup: koleno se nejdřív předvaří a teprve potom přijde trouba, která udělá barvu, kůži a tu známou vůni kmínu. Zelí nechávám záměrně prosté, jen se solí a kmínem, aby nepřekřičelo maso.
Výhoda je i v tom, že se práce dá rozumně rozložit.
Koleno si klidně uvařím s předstihem, knedlík kyne ve chvíli, kdy se maso dopéká, a zelí se dodělá až ke konci. Na talíři to vypadá skoro svátečně, přitom nejde o nic složitého. U tohohle jídla se mi pořád vyplácí jednoduchost: sůl, kmín, čas a žádné velké čarování s kořením.
Doma se nám nejvíc osvědčilo koleno po uvaření už nijak zbytečně nenatírat. Jen osolit, posypat
mletým kmínem a nechat v troubě dojít do pěkné barvy.
Malá poznámka z praxe: Pokud chcete kůži křupavější, na poslední minuty zvedněte teplotu, ale od trouby už moc neodcházejte. Tam se to umí změnit rychle. Recept na poctivé šunkové koleno se zelím a kynutým knedlíkem
Je to oběd na neděli, na sváteční den, ale klidně i na obyčejný víkend, když se člověku zasteskne po klasice bez ozdob navíc.
Počet porcí: 4 až 6 osob Ingredience pro přípravu Šunkové koleno 1 ks šunkového vepřového kolena, asi 1,5 až 2 kg 2 lžičky soli 2 lžičky mletého kmínu 1 ks cibule 2 ks bobkového listu 6 kuliček celého černého pepře 4 kuličky nového koření Dušené zelí 700 g bílého kysaného zelí 1 ks větší cibule 1 lžíce sádla 1 lžička kmínu 1/2 lžičky soli, podle chuti 100 až 150 ml vody Kynutý knedlík 500 g hrubé mouky 300 ml vlažného mléka 1 ks vejce 25 g čerstvého droždí 1 lžička cukru 1 lžička soli 2 ks rohlíků, nakrájených na kostičky Postup přípravy tradičního šunkového kolena se zelím a knedlíkem
1.
Šunkové koleno omyjte, podle potřeby očistěte kůži a několikrát ji mělce nařízněte. Dejte ho do většího hrnce, přidejte cibuli, bobkový list, celý pepř a nové koření, zalijte vodou a přiveďte k varu.
2. Jakmile voda začne vřít, stáhněte plamen. Koleno nechte zvolna vařit asi
2 hodiny. Maso má povolit a změknout, ale nemělo by se rozpadat už v hrnci. Tady se rozhoduje o tom, že po upečení nezůstane suché.
3. Uvařené koleno vyjměte, nechte chvíli oschnout a přesuňte ho do pekáče. Ze všech stran ho osolte nebo potřete
solí a posypte mletým kmínem. Další dochucení nepřidávám, u kolene je čistá chuť masa spíš výhoda. Troubu předehřejte na 190 °C
4. Koleno pečte odkryté zhruba
60 minut, podle velikosti i déle, a během pečení ho občas přelijte trochou vývaru z hrnce. Na posledních 10 až 15 minut můžete zvýšit teplotu na 210 °C, aby kůže dostala zlatavou barvu a trochu zkřehla.
Uzené koleno v polévce s kroupami, zeleninou a bramborami. Lepší vývar do sychravého počasí si ani neumím představit
5. Během pečení se pusťte do
kynutého knedlíku. Do části vlažného mléka rozdrobte droždí, přidejte cukr a nechte vzejít kvásek. V míse promíchejte mouku, sůl, vejce a zbytek mléka, přilijte kvásek a zadělejte hladké těsto.
6. Do hotového těsta zapracujte kostičky
rohlíků. Mísu přikryjte utěrkou a nechte těsto kynout asi 45 až 60 minut, dokud zřetelně nezvětší objem.
7. Vykynuté těsto rozdělte na
2 šišky. Dejte je do napařováku nebo na pařák vyložený pečicím papírem a vařte v páře přibližně 18 až 20 minut. Hned po vytažení knedlíky několikrát propíchněte špejlí, jinak se mohou srazit.
8. Na
zelí nakrájejte cibuli najemno. V kastrolu rozehřejte sádlo, cibuli nechte zesklovatět, přisypte kmín a přidejte zelí, které jste předtím lehce zbavili přebytečné šťávy.
9. Zelí osolte, podlijte trochou
vody a duste asi 20 až 25 minut, dokud nezměkne. Když se tekutina vyvaří moc rychle, přidejte ještě pár lžic vody. Tady nemá cenu spěchat, pomalejší dušení zelí zjemní a stáhne jeho ostřejší chuť.
10. Upečené
koleno nechte po vytažení z trouby asi 10 minut odpočinout. Potom ho naporcujte a podávejte s horkým zelím a plátky kynutého knedlíku. Zbylé maso uložte do lednice a spotřebujte nejlépe do druhého dne. Foto: Cooky.cz, Po vytažení z trouby nechte koleno chvíli odpočinout, než začnete krájet. Redakční tip a pár věcí, které se hodí vědět U opravdu velkého kolene počítejte s delším pečením. Kůže a její barva napoví víc než přesně odměřený čas. Knedlík krájejte nití nebo hodně ostrým nožem. Řez bude čistší a knedlík se zbytečně nezmáčkne. Zelí nepřekyselujte víc, než je nutné. U tohoto jídla má být oporou k masu, ne hlavní úder na talíři. Vývar z předvařeného kolena určitě nevylévejte. Část se hodí při pečení na přelévání masa a zbytek můžete schovat na polévku nebo jako základ pod omáčku. Je silný, voňavý a v kuchyni se ještě neztratí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková