Sunderland ho vypískal kvůli Newcastlu. Guimarães odpověděl prvním gólem za Arsenal a oslavil ho přímo před nimi

Bruno Guimarães mohl svůj první gól za Arsenal vstřelit skoro komukoli. Nakonec si vybral soupeře, u kterého měl jistotu, že jeho radost nebude opětována.
Když v 58. minutě zápasu na Stadium of Light nádhernou ranou poslal Arsenal do vedení proti Sunderlandu, otočil se k domácím tribunám, přiložil ruce k uším a potom gestem naznačil, co si o velikosti soupeře myslí. Fanoušci Sunderlandu ho do té chvíle hlasitě vypískávali.
Guimarães totiž sice v létě přestoupil do Arsenalu, ale na severovýchodě Anglie pro něj minulost pořád platí. V Newcastlu strávil několik sezon, nosil kapitánskou pásku a stal se jednou z nejvýraznějších tváří klubu. Sunderland je pro Newcastle soupeřem, u něhož se podobné věci neodpouštějí jen proto, že hráč mezitím změnil zaměstnavatele.
Pískot začal dřív, než vůbec mohl něco pokazit
Guimarães přitom utkání nezačal v základní sestavě. Po zdravotních problémech nastoupil až po přestávce, ale domácí publikum mu dalo okamžitě najevo, že přesun do Londýna jeho historii nevymazal.
To je na celém příběhu možná nejzábavnější. Sunderland nehrál proti Newcastlu. Guimarães už neměl na sobě černobílý dres, místo něj reprezentoval obhájce titulu z Londýna. Rivalita ale cestovala s ním.
A Brazilec se rozhodně netvářil, že jí nerozumí.
Jeho první gól za Arsenal přišel jen dvě minuty poté, co David Raya chytil penaltu Enza Le Féeho. Sunderland tak během několika desítek sekund přešel od obrovské šance dostat se do vedení k pohledu na někdejšího kapitána svého největšího rivala, který slavil před domácími fanoušky. Arsenal nakonec vyhrál 2:0 a udržel stoprocentní vstup do ligové sezony.
První gól za nový klub si Bruno opravdu vybral dobře
Pro Guimarãese měl zásah význam i bez lokální rivality. Do Arsenalu přišel v létě za 75 milionů liber, začátek sezony mu ale narušily zdravotní problémy a na první soutěžní gól v novém dresu čekal. Pak přišel Sunderland.
Rána zpoza šestnáctky skončila v horní části branky Robina Roefse a Guimarães se při oslavě nejprve chytil za uši, jako by domácí publikum vybízel, aby bylo ještě hlasitější. Následovalo gesto prsty naznačující „malý“, které fanoušci Sunderlandu rozhodně nemuseli dlouze překládat.
Tím ovšem vzájemná komunikace neskončila. Po utkání Guimarães pokračoval na sociálních sítích. Připomněl svou vazbu na Newcastle heslem „Once a Geordie, always a Geordie“ a reagoval také na nadávky, které během utkání slyšel z tribun. V jednom z příspěvků se sám označil výrazem, kterým jej fanoušci Sunderlandu častovali, a popřál jim hezký víkend. Fotbalové usmíření tedy tentokrát opravdu nebylo na programu.
Přestup změnil dres. Rivalitu očividně ne
Guimarãesův příběh hezky připomíná jednu věc, kterou tabulka přestupů zachytit neumí. Hráč může změnit klub během několika hodin, ale vztahy, které si během předchozích let vytvořil, z něj automaticky nespadnou.
Pro fanoušky Sunderlandu zůstává Guimarães mužem spojeným s Newcastlem. A podle jeho vlastní reakce mu tahle role nijak zvlášť nevadí.
Mohl svůj první gól za Arsenal prostě oslavit s novými spoluhráči. Místo toho běžel k tribuně, která ho celý zápas vypískávala, a připomněl jí, že si dobře pamatuje, odkud přišel.
Pro Arsenal to byly tři body a pokračování perfektního startu sezony.
Pro Guimarãese ještě něco navíc: první gól v novém klubu na místě, kde měl zřejmě vůbec největší šanci někoho opravdu naštvat.
A podle způsobu oslavy přesně věděl, co dělá.
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Zdroje: Reuters – Arteta angry over penalty decision despite Arsenal win at Sunderland [1], Reuters – Arsenal stay perfect, Liverpool and Chelsea both held to draws [2], The Guardian – Guimarães and Saka fire Arsenal to win at Sunderland after Raya spot-kick save [3], ge – Bruno Guimarães provoca ex-rival Sunderland com gesto após golaço pelo Arsenal [4].