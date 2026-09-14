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Sunderland ho vypískal kvůli Newcastlu. Guimarães odpověděl prvním gólem za Arsenal a oslavil ho přímo před nimi

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Bruno Guimarães už nehraje za Newcastle, rivalita se Sunderlandem ale očividně přestupem do Arsenalu nezmizela. Domácí fanoušci mu návrat připomínali od první chvíle. Brazilec jim odpověděl způsobem, který se na severovýchodě Anglie nezapomíná.
Sunderland ho vypískal kvůli Newcastlu. Guimarães odpověděl prvním gólem za Arsenal a oslavil ho přímo před nimi

Sunderland ho vypískal kvůli Newcastlu. Guimarães odpověděl prvním gólem za Arsenal a oslavil ho přímo před nimi

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