Šumavu zasypal první sníh, turisty na Velkém Javoru vítá sněhulák

Šumavu zasypal první sníh, turisty na Velkém Javoru vítá sněhulákPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Šumavu zasypal první sníh, turisty na Velkém Javoru vítá sněhulákZdroj: Richard Brož
Článek byl publikován 11.10.2026 14:10
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Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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