Šumavské město opět přivítá tisíce lidí na populárním mistrovství v opékání prasat

Je to místní fenomén. Češi prostě milují pečená prasátka a šumavské mistrovství v opékání prasat získalo věhlas po celé zemi. V některých městech se nechali nápadem inspirovat a pořádají si vlastní mistrovství v opékání prasat. Republiková špička se ale vždy sejde na mistrovství v Hartmanicích.
„Stejně jako v loňském roce i letos držíme lajnu 18 grilovacích družstev. To je maximální strop, přes který už nechceme jít. Rekordem bylo v roce 2024 celkem 21 týmů, ale to už je prostě moc. Letos jsme chtěli mít na 10. ročníku nějakou speciální novinku, tak budeme prasátka grilovat a ještě k tomu ugrilujeme třímetrákového býčka, aby lidé mohli ochutnat také nějakou hovězinu,“ říká za pořadatele akce starosta Hartmanic Pavel Valdman.
Do Hartmanic dorazí většina stejných grilovacích týmů jako v loňském roce. Čtyři družstva přijedou poprvé. Přijede opět i tým až z Hodonína. „V záloze jsme měli ještě několik dalších týmů, které se chtěly také zúčastnit, ale už jsme je museli odmítat,“ říká starosta. Na loňský ročník mistrovství dorazilo přes 3000 lidí, přičemž malebné Hartmanice mají jen asi 600 obyvatel. „Určitě by k nám na mistrovství chtělo přijet ještě více týmů, ale už se nemáme kam posouvat. Nemáme místo ani kapacitu pojmout tolik návštěvníků,“ konstatoval Valdman.
Soutěž inspirovala i bavorské město
Mistrovstvím Šumavy v opékání prasat se vedle některých českých pořadatelů nechali inspirovat také v bavorském Viechtachu. Tam jim ale jednou soutěž narušila protestní akce veganů a ochránců zvířat. Loni se akce v Bavorsku zúčastnil i úspěšný český opékací tým z Bolešin u Klatov, který na mistrovství Šumavy už několikrát vítězil a sbíral i další ceny.
„Tým z Bolešin s přehledem vyhrál i ve Viechtachu. Lidé tam z nich byli úplně hotoví. Kluci před soutěží testují asi tři druhy marinád, potom vyberou tu, která chutná nejvíce. Němci totiž to maso napíchají solí, o den dříve prasátko předpřipraví v konvektomatech a na mistrovství ho potom dopékají. Nemá to potom takovou tu úplně typickou chuť, na kterou jsme zvyklí u nás, a ještě to dají do těch sladkých housek,“ říká starosta Valdman. V Bavorsku ho ale zaujal tým, který pekl prase na dřevěném uhlí a maso díky tomu získalo zajímavou chuť. Jiný tým zase pekl divočáka a to prý byl také zajímavý kulinářský zážitek.
A jak probíhá šumavské mistrovství?
Jednotlivé týmy začínají péct svá připravená prasátka v 8:00 hodin. Ve 13:00 proběhne oficiální představení jednotlivých týmů a od 14:00 začínají degustace a výdej pečeného masa. Lidé si zakoupí degustační lístek, který je opravňuje ochutnat pečené prasátko u šesti týmů. Celkem mají nárok získat 360 gramů pečeného masa, obvykle je to ale mnohem více. Vedle toho grilovací družstva poskytují zdarma jako bonus i mnoho dalších příloh a laskomin. I tím se snaží získat přízeň veřejnosti, která působí jako porota. Nejčastěji jde o nakládanou nebo opékanou zeleninu, ale také o koláčky či jiné dobroty.
Nápor návštěvníků budou zvládat dvě pokladny. Prodej poukázek je v režii města, které prasata od týmů vykoupí. „Tým má za úkol připravit prase, opéct prase a vydat porci. Lidé si platí poukázky. My poskytujeme ještě tácky, chléb… Z výtěžku se pak hradí celý program a organizace, která je v režii města,“ dodal starosta Pavel Valdman.
O vítězi nerozhoduje žádná odborná porota, ale přísný hlas lidu. Degustátoři odevzdávají hlasy družstvu, u kterého jim nejvíce chutnalo. Vyhlášení výsledků se uskuteční v 17:00 hodin. Pro všechny je připraven i bohatý celodenní doprovodný program, ať už se jedná o hudební vystoupení, Hartmanický Fichtl Cup nebo fotbalový zápas. Chybět nebude ani spousta stánkového prodeje a o pivo se postarají regionální minipivovary.