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Šumavská vesnice Zadní Chalupy zmizela téměř beze stopy. Bývala tam škola i hospoda

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Temným, ponurým a zcela zapomenutým místem utopeným uprostřed lesa je dnes zaniklá šumavská obec Zadní Chalupy u Nýrska na Klatovsku. Před válkou tam žilo 140 německých obyvatel ve 29 domech. Po válce a odsunu obyvatel se obec v těsné blízkosti německých hranic stala součástí hraničního pásma.
Šumavská vesnice Zadní Chalupy zmizela téměř beze stopy. Bývala tam škola i hospoda

Šumavská vesnice Zadní Chalupy zmizela téměř beze stopy. Bývala tam škola i hospoda

Zdroj: Richard Beneš
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 04:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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