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Šulc přišel jako střídající hráč a patičkou rozhodl zápas Evropské ligy. Přiznal, že gól zoufale potřeboval

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Šest minut na trávníku stačilo. Pavel Šulc patičkou ukončil 198 dní trvající střelecký půst a poslal Lyon k výhře 3:2 nad Crystal Palace.
Šulc přišel jako střídající hráč a patičkou rozhodl zápas Evropské ligy. Přiznal, že gól zoufale potřeboval

Šulc přišel jako střídající hráč a patičkou rozhodl zápas Evropské ligy. Přiznal, že gól zoufale potřeboval

Zdroj: Olympique Lyonnais
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 18.10.2026 18:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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