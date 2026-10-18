Šulc přišel jako střídající hráč a patičkou rozhodl zápas Evropské ligy. Přiznal, že gól zoufale potřeboval

Byla 76. minuta druhého kola Evropské ligy a Lyon vedl nad Crystal Palace 2:1. Šulc byl na hřišti teprve šest minut. Keito Nakamura zakončil akci, kterou rozjel Noah Nartey, jenže míč netrefil čistě. Odražená střela doputovala do malého vápna k Šulcovi, který stál zády k bráně. Na otočku nebyl čas. Šulc věděl, kde stojí brankář Walter Benítez, natáhl nohu a patičkou míč tečoval do sítě. Bylo to 3:1. Hosté už jen snížili a Lyon vyhrál 3:2, takže právě Šulcova trefa rozhodla o výsledku. Pro českého reprezentanta znamenala víc než tři body: byl to jeho první klubový gól od 22. března.
Gól, kterému se smála celá kabina
Spoluhráči si Šulce po zápase dobírali. Podle nich šlo o „typický Pavlův gól“. Ten vtip má logický základ. Šulc v minulé sezoně nastřílel za Lyon napříč soutěžemi 14 branek a řada z nich padla stejně nečekaně: tečí, dorážkou nebo instinktivním zásahem z místa, kam se ostatní nedívali.
„Takový gól jsem potřeboval,“ řekl Šulc po utkání novinářům. Neskrýval, že ho čekání tížilo. Od začátku sezony sbíral asistence, branky ale nepřicházely, a sám přiznal, že by se raději trefil dřív. Podle UEFA přišel na hřiště v 70. minutě místo Khalise Meraha. Za Lyon předtím skórovali Corentin Tolisso a Ernest Nuamah, za Palace se prosadili Yeremy Pino a Daichi Kamada.
Podle nás tahle patička vystihuje Šulcovu hodnotu přesněji než jakákoli statistika. Nepatří k hráčům, kteří ovládnou celý zápas kličkami a sólovými akcemi. Umí ale být ve vápně ve správnou chvíli na správném místě. Takové hráče trenéři milují, protože mohou rozhodovat zápasy i z lavičky.
Od Plzně k Lyonu
Do Francie odcházel Šulc v srpnu 2025 jako hvězda české ligy. Lyon za něj podle klubového finančního oznámení zaplatil Plzni zhruba 185 milionů korun. K tomu může přidat až 62 milionů v bonusech a Viktoria má nárok na 15 procent z případného dalšího prodeje. Smlouvu podepsal do června 2029.
Plzeň tehdy prodávala hráče na vrcholu. Ta čísla jsme porovnali a vyplývá z nich, že Šulc se ve Francii jako střelec nezhoršil. Spíš naopak:
|Sezona
|Soutěž
|Zápasy
|Minuty
|Góly
|Asistence
|2024/25
|Chance liga (Plzeň)
|35
|3 037
|15
|9
|2025/26
|Ligue 1 (Lyon)
|27
|1 566
|11
|3
Data pocházejí z Opta Analyst. Klubová evidence Plzně mu za poslední sezonu připisuje 17 gólů, rozdíl je dán odlišnou metodikou. Po přepočtu na minuty je výsledek výmluvný. V Plzni dával gól zhruba každých 200 minut, v první francouzské sezoně každých 142 minut. V silnější lize a s poloviční minutáží byl tedy výrazně efektivnější. Ubylo mu jen asistencí, což odpovídá posunu jeho role blíž k bráně.
Investice za necelé čtvrt miliardy korun se Lyonu podle nás vrátila už v prvním roce, přinejmenším sportovně.
Koleno, nejistota a dlouhé čekání
Pak se ale něco zlomilo. Na jaře Šulce zastavily zdravotní potíže a gól z 22. března měl být na dlouhou dobu poslední. V zářijovém rozhovoru pro ČT sport otevřeně popsal, co se dělo. Trápí ho edém kosti v koleni, které bolí hlavně na tvrdším povrchu. Jedinou skutečnou léčbou by byl delší klid a ten si v průběhu sezony dovolit nemůže.
Do toho přišlo neklidné léto. Šulc v témže rozhovoru přiznal, že jeho odchod z Lyonu byl „reálně na stole“. Nakonec zůstal, jenže do podzimu vstupoval s omezenou minutáží a s nálepkou hráče, kterého je potřeba dávkovat.
Hráčem, který by se ztrácel, přitom nebyl. Sám připomněl, že za zhruba 300 minut stihl tři asistence. Góly ale chyběly a útočník, který je zvyklý skórovat, takové čekání nese těžko. Přímé vysvětlení, proč se mu od března nedařilo, nezaznělo. Dá se ale předpokládat, že šlo o souhru několika věcí: méně času na hřišti, doznívající potíže s kolenem a role, ve které často couval mezi zálohu a útok, místo aby číhal ve vápně.
Že by lavička znamenala trenérovu nedůvěru, se z dostupných informací nedá vyčíst. Mnohem víc to vypadá na šetření zdravotně křehkého hráče v kádru, kde je o ofenzivní místa velká konkurence.
Čtyři dny, dva góly
Patička proti Palace mohla zůstat ojedinělým momentem. Šulc na ni ale okamžitě navázal. O čtyři dny později, 18. října, nastoupil v ligovém zápase proti Nice v základní sestavě. Lyon přitom nastupoval po první ligové porážce sezony, když předtím prohrál v Lens 1:2.
Ve 33. minutě Lyon prohrával 0:1, když gólman Nice vyrazil střelu Juliena Duranvilla. Kdo byl u odraženého míče první? Šulc. Dorážkou vyrovnal na 1:1 a Lyon nakonec vyhrál 2:1. Šulc odešel ze hřiště v 80. minutě poté, co se trefil ve dvou soutěžních zápasech za sebou. Lyon se po výhře posunul do čela Ligue 1.
Druhý gól byl zase „šulcovský“. Nebyla to rána z dálky ani individuální akce, ale reakce o zlomek vteřiny rychlejší než u obránců. Ze střelce, který půl roku nemohl skórovat, se během čtyř dnů stal hráč, který se trefuje ve dvou soutěžích.
V Evropské lize má Šulc po dvou startech z lavičky odehraných 45 minut a jeden gól. Lyon je s plným počtem šesti bodů osmý a už 22. října ho čeká výjezd do Hoffenheimu. Dál následují Real Sociedad, Lillestrøm, Union SG, Jagiellonia a na konci ledna domácí duel s Leverkusenem. Tam může dojít k českému souboji, protože Patrik Schick má v soutěži po dvou zápasech dva góly. Čeští fanoušci evropské poháry najdou na Oneplay a kanálech Nova Sport, konkrétní přenosy je ale potřeba ověřit v programu.
Co to znamená pro Lyon i reprezentaci
Trenér Paulo Fonseca se k Šulcově roli po zápase s Palace veřejně nevyjádřil. Start v základní sestavě proti Nice a okamžitý gól jsou ale argumenty, které se na tréninku těžko přehlížejí. Podle nás si Šulc vystřílel minimálně nárok na víc minut, i když zdravotní stav kolena bude dál určovat, kolik zápasů v řadě zvládne.
Lyon v něm má zvláštní typ hráče. Nepotřebuje devadesát minut, aby zápas ovlivnil, a nepotřebuje čisté šance, aby z nich udělal gól. Tým, který chce bojovat o titul a zároveň projít Evropskou ligou, takového žolíka na lavičce ocení.
Pro reprezentaci je to stejně dobrá zpráva. Šulc patří k ofenzivním pilířům národního týmu a sám říká, že zvládne hrát jako nejvysunutější záložník i jako hrotový útočník. Hráč, který se vrací ke gólům v době, kdy se klubu daří a Lyon vede ligu, je pro každého trenéra užitečnější než hráč, který půl roku čeká na tečku.
Půl roku hledal cestu zpátky k bráně, nakonec ji našel zády k ní. Patička z malého vápna nebyla gólem do sestřihu nejkrásnějších akcí sezony. Byla ale přesně tím, za co si Lyon Šulce před rokem koupil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle