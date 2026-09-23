Šulc kroutí hlavou nad novým formátem Ligy národů. Čtyři zápasy jsou masakr, říkáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Šulc kroutí hlavou nad novým formátem Ligy národů. Čtyři zápasy jsou masakr, říká
Francie se postarala o nelichotivé překvapení v Davis Cupu. Na turnaji v Québecu se do finále nepodívá, je...
Červená proti modré, žádné bílé dresy hostů, obraz jako z archivu padesátých let. Když spolu Detroit s...
Ještě v únoru slavila olympijské zlato, teď místo závodní kombinézy pózuje u moře v bikinách. Nizozemská...
Šestkrát za sebou vyhrál Olympii, a když teď popsal, co jedl během přípravy, znělo to spíš jako trest než...
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