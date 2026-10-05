Sůl na podlahu? Levný trik, který může vrátit čistotě trochu starého lesku. Sůl, čištění podlahy, dřevěná podlaha, péče o podlahu a domácí úklid. Právě tyto výrazy se hodí znát, pokud chcete mít doma podlahu čistou, pěknou a bez zbytečných šmouh. Na první pohled jde o obyčejnou surovinu ze spíže, která může při správném použití pomoci s úklidem. Zároveň je však potřeba vědět, na jaký povrch ji vlastně pokládáte.
Čištění podlahy začíná ještě před mopem
Největší neplechu často nadělají drobné kamínky, písek a další nečistoty přinesené zvenku. Na podlaze se pak při každém kroku chovají skoro jako smirkový papír. Proto se vyplatí pořádná rohož u dveří a pravidelné zametání nebo vysávání měkkým nástavcem. Výrobci dřevěných podlah doporučují také filcové podložky pod nábytek, protože židle či stůl dokážou povrch časem pěkně poškrábat. A ještě jedna maličkost, která dělá velký rozdíl: když něco vylijete, nečekejte, až se z malé nehody stane pořádný flek. Tekutinu setřete co nejdříve.
Sůl jako domácí pomocník při úklidu
Sůl se často doporučuje jako jednoduchá přísada do vody na vytírání. Pokud ji chcete vyzkoušet, držte se spíše střídmého množství a hlavně pracujte s dobře vyždímaným mopem. Podlaha má po úklidu zůstat jen lehce vlhká a následně rychle oschnout. U dřeva ale platí dvojnásob, že méně je někdy více. Výrobci dřevěných podlah obecně varují před nadbytkem vody a doporučují čisticí prostředky určené přímo pro daný typ povrchu. Vlhkost, která se dostane do spár, může způsobit rozpínání dřeva a poškodit povrchovou úpravu.
TIP: Najít takového velkého kotrče rozhodně stojí za to. Stačí vám pouhý jeden nález a o zábavu máte postaráno.
Foto: Pixabay
Dřevěná podlaha potřebuje šetrnější zacházení
Tady je dobré přibrzdit s domácími experimenty. Ocet, čpavek, silně kyselé přípravky, abrazivní prášky nebo parní mop mohou některým dřevěným podlahám spíše uškodit než prospět. Doporučení se liší podle laku, oleje a konkrétní povrchové úpravy, takže nejjistější je řídit se návodem výrobce. Nový čisticí prostředek si můžete nejprve vyzkoušet na méně viditelném místě. A pozor také na rohožky. Gumová či neprodyšná podložka může pod sebou zadržovat vlhkost. U dřevěných podlah proto vybírejte typ, který je pro konkrétní povrch doporučený.
Jak udržet podlahu hezkou bez zbytečné dřiny
Základ je vlastně docela prostý. Často odstraňujte písek a prach, nábytek opatřete měkkými podložkami, rozlité tekutiny nenechávejte dlouho stát a při vytírání nepřelévejte podlahu vodou. U citlivého dřeva sáhněte raději po pH neutrálním čističi doporučeném výrobcem. Sůl tak může být zajímavým levným pomocníkem při úklidu některých povrchů, ale se dřevem zacházejte opatrně. Než vezmete do ruky kýbl a pustíte se do generálního úklidu, víte, jaký materiál doma vlastně máte?
Zdroje info: Autorka
Pergo: How to clean hardwood flooring
Somerset Floors: Preventative Care
Shaw Floors: Hardwood Care
World Floor Covering Association: Hardwood Floor Care
Náhledové foto: Pixabay
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