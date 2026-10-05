Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Sůl na podlahu? Levný trik, který může vrátit čistotě trochu starého lesku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sůl na podlahu? Levný trik, který může vrátit čistotě trochu starého lesku. Sůl, čištění podlahy, dřevěná podlaha, péče o podlahu a domácí úklid. Právě tyto výrazy se hodí znát, pokud chcete mít doma podlahu čistou, pěknou a bez zbytečných šmouh. Na první pohled jde o obyčejnou surovinu ze spíže, která může při správném použití pomoci s úklidem. Zároveň je však potřeba vědět, na jaký povrch ji vlastně pokládáte.
Dřevěná podlaha

Dřevěná podlaha

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 09:00

Reklama
Další články z Naše zahrada
Pažitka v říjnu: Podstata tkví ve správné zálivce a sklizni
Pažitka v říjnu: Podstata tkví ve správné zálivce a sklizni
Kdoule je tvrdá jako kámen, a přesto může být zralá. Poznáte to podle nosu
Kdoule je tvrdá jako kámen, a přesto může být zralá. Poznáte to podle nosu

Zmáčknete kdouli na stromě, je tvrdá jako kámen, a tak ji necháte viset dál? Klidně může být už dávno...

Myši rychle zmizí. Na domácí odpuzovač stačí koření a ocet
Myši rychle zmizí. Na domácí odpuzovač stačí koření a ocet

Mít doma hlodavce rozhodně nechce nikdo z nás. Kladení různých pastí a jedů po interiéru ale také nepatří...

Cibule se už při skladování nezkazí: pomůže obyčejná mouka
Cibule se už při skladování nezkazí: pomůže obyčejná mouka

Pokud jste na svých zahrádkách sklidili bohatou úrodu cibule, nastává otázka, jak ji vhodně uskladnit, aby...

Domácí pumpkin spice: vůně podzimu kdykoli v roce
Domácí pumpkin spice: vůně podzimu kdykoli v roce

Dýňové koření je typický podzimní produkt, který dokáže obyčejný koláč, kaši nebo hrnek kávy proměnit v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.