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SÚKL upozornil na vadu u léku. Prodávat se může dál, na jednu věc je ale třeba dát pozor

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Státní ústav pro kontrolu léčiv upozornil na problém u přípravku Depakine Chrono, který se používá při léčbě epilepsie a některých psychiatrických onemocnění. U části balení se může uvolňovat důležitá informační karta. Přestože samotné tablety nejsou závadou ovlivněny, lékárny musí při výdeji dodržovat stanovené opatření.
SÚKL upozornil na vadu u léku. Prodávat se může dál, na jednu věc je ale třeba dát pozor

SÚKL upozornil na vadu u léku. Prodávat se může dál, na jednu věc je ale třeba dát pozor

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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