Suchý vzduch z topení zabije pokojovku rychleji než zapomenutá zálivka. Zkouška prstem odhalí chybu, kterou dělá většina lidí

Radiátory se rozehřály, okna zůstávají většinu dne zavřená a kalatea na parapetu začne hnědnout na špičkách. Majitel sáhne po konvičce, protože hnědé okraje vypadají jako žízeň. Tím obvykle přidá druhou potíž k té první. Rostlinu v zimě málokdy ohrožuje jediná zapomenutá zálivka. Daleko častěji ji oslabuje souhra několika vlivů: vyprahlý vzduch, horko od topení, krátké dny a zalévání podle kalendáře. Prošli jsme doporučení britské Královské zahradnické společnosti (RHS), amerických univerzitních poraden i českých zdravotnických institucí. Shodují se na jednom návyku, který stojí nula korun: nejdřív zjistit, co rostlině opravdu chybí, a teprve potom jednat.
Suchý vzduch z topení vysává listy dřív, než vyschne květináč
Rostlina neustále odpařuje vodu průduchy v listech. Botanici tomu říkají transpirace. Čím sušší vzduch kolem listů je, tím rychleji odpařování probíhá. Podle
RHS pak může nastat situace, kdy listy ztrácejí vodu rychleji, než ji kořeny stihnou doplnit. Rostlina vadne, přestože substrát v květináči ještě úplně vyschlý není.
V českých bytech je to vidět. Národní zdravotnický informační portál uvádí, že při vytápění může relativní vlhkost v místnosti v zimě klesat na 20 % i méně. Univerzita Iowa State ve své
poradně k vlhkosti pro pokojovky zmiňuje dokonce propady k 10 %, zatímco řada pokojovek se cítí dobře zhruba při 40 až 50 %. Dvoj- až čtyřnásobný rozdíl tak tropické rostliny zažívají každý den od podzimu do jara.
Fyzikální vysvětlení je prosté. Český hydrometeorologický ústav definuje relativní vlhkost jako poměr skutečného množství vodní páry ve vzduchu k maximu, které vzduch při dané teplotě pojme. Studený venkovní vzduch obsahuje páry málo. Jakmile se v bytě ohřeje, jeho kapacita vzroste, ale vody v něm nepřibude. Procenta tak spadnou.
Radiátor k tomu přidává přímý žár. RHS upozorňuje, že listy v blízkosti topných těles vysychají a hnědnou po okrajích. U citlivých druhů se poškození listů může projevit dřív, než pěstitel podle květináče vůbec pozná, že by rostlina potřebovala vodu.
Konvička v roli zachránce, která kořenům bere vzduch
Hnědé špičky a svěšené listy svádějí k jediné reakci: dolít. V zimě ale proti sobě působí dva signály. Suchý vzduch vysušuje listovou plochu, jenže slabší světlo a nižší teplota zpomalují růst, takže kořeny spotřebují vody méně než v létě. RHS proto na zimu doporučuje zálivku omezit a hnojení utlumit nebo úplně vynechat.
Kdo zalévá „každou sobotu“, ten se dřív nebo později trefí vedle. Iowa State označuje nesprávnou zálivku za nejčastější příčinu potíží s pokojovkami a varuje, že pevný rozvrh pro některé rostliny znamená vody příliš a pro jiné málo. Přebytečná voda vytlačí vzduch z pórů substrátu, kořeny se začnou dusit a nastupuje hniloba. Poškozené kořeny pak vodu nevedou, takže přelitá rostlina paradoxně vadne podobně jako vyschlá. Majitel zalije znovu a kruh se uzavírá.
Zvlášť zrádný je ozdobný obal bez odtoku. Nahoře se substrát v teple od topení rychle zatáhne suchou krustou, dole přitom může stát voda. RHS i Iowa State radí po zálivce nechat vodu protéct, zhruba po 10 až 45 minutách vylít misku nebo obal a nenechávat kořeny dlouho ve vodě.
Zkouška prstem a rychlá diagnóza bez laboratoře
Nejjednodušší kontrola trvá pár vteřin. Zasuňte prst do substrátu na dva až pět centimetrů podle velikosti květináče. Když je v této hloubce sucho, zalijte důkladně, až voda proteče do misky. Když je vlhko, počkejte. Rozhoduje stav kořenového balu, vzhled povrchu klame. Dobrou pomůckou je i váha květináče: vyschlá nádoba je znatelně lehčí, než byla hned po zálivce. Voda by měla mít pokojovou teplotu, studená z kohoutku rostliny v zimě zbytečně šokuje.
Podle příznaků se dá odhadnout, kterým směrem se vydat:
Co vidíte Pravděpodobná příčina První krok Hnědé špičky a okraje, křehké či svraštělé listy, opad poupat Suchý vzduch Zvýšit vlhkost kolem rostliny, odsunout od topení Vadnutí, křupavé okraje, žloutnutí spodních listů, sucho i pár centimetrů hluboko Nedostatek vody Důkladně zalít a vylít přebytek Vadnutí při mokrém substrátu, žloutnou staré i nové listy, měkké tmavé kořeny Přelití, hniloba kořenů Vyndat z obalu, odstranit shnilé kořeny, přesadit do vzdušného substrátu Jemné tečkování, žloutnutí, drobné pavučinky na rubu listů Svilušky Izolovat, osprchovat listy, pravidelně kontrolovat Vysychání listů na straně ke zdroji tepla Radiátor Přemístit mimo proud teplého vzduchu
Svilušky si zaslouží zvláštní pozornost. University of Minnesota uvádí, že tito drobní roztoči prospívají právě v teplých a suchých podmínkách typických pro zimní domácnosti. Suchý vzduch tak rostlinu oslabí a zároveň pozve škůdce.
Kapradiny trpí, sukulenty se drží: které pokojovky jsou v ohrožení
Nejzranitelnější jsou vlhkomilné tropické druhy s tenkými listy. RHS mezi ně řadí kapradiny, kalatey, maranty a orchideje. University of Connecticut přidává begonie rex a kaládia, University of Minnesota zmiňuje masožravky a blahočet ztepilý, známý také jako pokojová jedle. Právě tyhle rostliny by měly stát nejdál od radiátoru a nejblíž k jakémukoli zdroji vlhkosti.
Opačný konec spektra obsazují sukulenty. Kaktusy, tlustice i tchýnin jazyk (sansevierie) podle University of Arkansas nízkou vlhkost snášejí bez větších obtíží. Šplhavnice se zase osvědčuje při slabším světle a podle University of Minnesota s ní bývá méně potíží se sviluškami než u palem, filodendronů nebo fíkusů. Zelenec chocholatý platí v domácnostech za odolnou rostlinu, i když na jeho výjimečnou toleranci k suchu chybí jednoznačná odborná opora.
Podle nás z toho plyne praktické rozdělení: kaktus klidně může zůstat na parapetu nad topením, kapradina tam během pár týdnů zhnědne.
Levná pomoc do paneláku: oblázky, přisvícení a zvlhčovač
V typickém panelovém bytě stojí radiátor přímo pod oknem, tedy tam, kde je v zimě nejvíc světla. Řešením bývá kompromis. Květináč posunout bokem nebo na stojan mimo proud teplého vzduchu, listy nenechat ležet na studeném skle a rostliny nezavírat na noc za závěs, kde u okna citelně chladne. RHS radí vytáhnout v zimě pokojovky z tmavých koutů na světlejší místa, zároveň je ale chránit před radiátory a průvanem.
Vlhkost kolem rostlin pomůže zvednout několik osvědčených postupů:
Seskupení rostlin vytvoří vlhčí mikroklima, protože se jejich odpařování sčítá. Podmiska s mokrými oblázky zvyšuje vlhkost lokálně, květináč ale musí stát nad hladinou, nikdy ve vodě. Kuchyň nebo koupelna se světlým oknem se hodí pro vlhkomilné druhy. Zvlhčovač vzduchu je nejspolehlivější cesta pro celou místnost a pomůže i lidem.
Rosení listů má nejmenší účinek. Iowa State uvádí, že listy rychle oschnou a postup by se musel opakovat několikrát denně. Navíc může podporovat choroby. Jako občasné osvěžení a čištění prachu z listů poslouží, jako hlavní zbraň proti suchu ne.
Kontrola nemusí vyjít draho. V aktuální nabídce českých e-shopů stojí jednoduchý indikátor zálivky do substrátu zhruba 149 až 189 Kč, sada tří kusů 349 až 559 Kč. Základní pěstební LED žárovka vyjde asi na 150 Kč, malé lampy na 229 až 350 Kč, větší modely na 600 až 749 Kč. Běžné ultrazvukové zvlhčovače začínají kolem 799 Kč a podle objemu nádržky a výkonu se dostanou na 1 249 Kč i výš. Ceny se s akcemi mění, berte je jako orientační.
Přisvětlení má smysl u rostlin, které se vytahují do slabých bledých výhonů. University of Minnesota doporučuje cílit na 12 až 14 hodin světla denně. Pokojový vlhkoměr se vyplatí umístit přímo mezi rostliny, ne na parapet nad topením, kde by ukazoval zkreslené hodnoty. Státní zdravotní ústav uvádí pro pobytové místnosti v chladném období minimálně 30 %, optimálně 45 až 55 % relativní vlhkosti. To je pásmo, které vyhovuje i většině pokojovek.
Pokud už rostlina utrpěla, nemusí jít hned do kompostu. RHS uvádí, že mnoho pokojovek se po zlepšení podmínek rychle vzpamatuje. Stačí odstranit silně poškozené listy, ověřit substrát, přemístit květináč mimo teplotní extrémy a zvýšit vlhkost. University of Connecticut radí rostlinu, která jeví známky života, před jarem nevyhazovat.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková