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Sucho zasáhlo letošní úrodu ječmene, pivovar bude potřebovat více sladu

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Letošní sklizeň sladovnického ječmene dopadla hůře, než pivovary očekávaly. Sucho a vedra způsobily, že zrno obsahuje více bílkovin na úkor škrobu, což komplikuje výrobu…
jecmen-pole-obili

jecmen-pole-obili

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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