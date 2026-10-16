Suché a oslabené vlasy v zimě nepotřebují složitou péči ani drahé produkty. Pomoci může ingredience, kterou máte doma i vy

Zimní péče o vlasy nemusí znamenat poličku zaplněnou další kosmetikou. Někdy stačí doplnit vaši rutinu o jednoduchý krok a sledovat, zda vašim vlasům vyhovuje. Jedním z takových pomocníků je dokonce ingredience, kterou má každý doma nebo stojí pár korun ve snad každém obchodě. Čím se můžeme inspirovat od
Korejek? Foto: Unsplash / Wang Sheeran Foto: Unsplash / Silas Hao V zimě je chladno nejen nám
V zimě dostávají vlasy zabrat nejen venku, ale i doma. Chladný vzduch a nízká vlhkost ve vytápěných místnostech podporují jejich vysušování. Prameny pak ztrácejí pružnost, jsou na dotek hrubší, hůře se uhlazují a snáze se lámou. K tomu se přidává tření o čepice, šály a límce kabátů, které vlasy zacuchává a mechanicky namáhá. V suchém prostředí navíc snadněji vzniká statická elektřina, právě ta často stojí za vtipně poletujícími vlasy po sundání čepice. Pokud přidáme ještě časté fénování horkým vzduchem nebo žehlení, vysušení a lámavost se mohou ještě zhoršit.
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Nejen korejské ženy se obrátily na rýžovou vodu: tekutinu, která vznikne namáčením rýže. V chladných měsících, kdy mají vlasy sklon k větší suchosti, může posloužit jako doplňková péče. Metoda však není žádnou novinkou: její využití v kosmetických rituálech má dlouhou tradici v Číně a Japonsku.
Rýžová voda obsahuje aminokyseliny, vitamíny skupiny B, antioxidanty a inositol. Tyto složky
přispívají k posílení vlasových vláken a hříva pak vypadá lesklejší a uhlazenější.
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Nemusíte shánět speciální druh rýže ani doma rozjíždět složitou fermentaci. Stačí jednoduché namáčení: půl hrnku syrové rýže zalijte dvěma hrnky vody a nechte přibližně hodinu odstát. Potom rýži sceďte a tekutinu si ponechejte. Samotné použití pak můžete zařadit do běžného mytí:
Vlasy umyjte šamponem. Rýžovou vodu naneste do vlhkých vlasů, hlavně do konečků. Nechte ji působit přibližně 15 minut a poté důkladně opláchněte vlažnou vodou. Pokračujte kondicionérem.
Zázračný recept tak stojí na jediné surovině ze spíže a vodě. Jako začátek můžete zvolit jeden oplach týdně a sledovat, jak se vlasy chovají.
Rýžová voda jako zázrak
Kouzlo rýže spočívá především v jednoduchosti. Je to nenáročný doplněk, který můžete vyzkoušet bez velké investice. Neznamená to však, že se obejdete bez ostatní vlasové péče. Právě kondicionér je důležitou součástí rutiny, obzvlášť pokud vaše vlasy potřebují více vláhy.
Rýžová voda tedy není jen novinkou ze sociálních sítí. V Koreji má dlouhou tradici především jako součást péče o pleť: už v období dynastie Čoson ženy využívaly „mléčnou“ vodu z proplachování rýže k omývání obličeje. Šlo o dostupný způsob, jak při každodenní péči využít to, co zbylo v kuchyni.
Zdroj: Vogue, Marie Claire, , Korea Times Coveteur