Suchařípa vpálil Babišovi do očí, co si myslí o jeho vládě. „Máš tam podivné lidi," řekl a jmenoval konkrétní ministry

Spouštěčem bylo pondělní rozhodnutí Německa oficiálně připsat srpnový útok na letiště Lipsko/Halle Rusku. Babiš na to reagoval prohlášením, že situace je „velmi vážná“. Suchařípa to vzal jako důkaz, že premiér čtyři a půl roku po začátku ruské invaze na Ukrajinu teprve zjišťuje, co měl vědět od 24. února 2022. Ve videu, které sekundárně zdokumentoval FORUM 24, pak herec přešel od načasování k personáliím: Babišovi vyčetl, že si do vlády přivedl „Zůnu a další podobné zvláštní lidi“, a nepřímo napadl i Tomia Okamuru za výroky o škrtání dávek ukrajinským uprchlíkům. Forma nebyla diplomatická, video obsahuje i osobní a vulgární pasáže mířené přímo na premiéra.
Co přesně Suchařípa řekl a koho jmenoval
V dohledaném přepisu videa padá jmenovitě jedno jméno: Jaromír Zůna, ministr obrany nominovaný SPD. Suchařípa ho neoznačuje za neschopného technokrata, ale za symptom hlubšího problému, premiér podle něj vědomě drží ve vládě lidi, jejichž politické zázemí jde proti bezpečnostním zájmům státu. Formulace „a další podobné zvláštní lidi“ naznačuje, že herec měl na mysli širší okruh nominací SPD, konkrétní další jména ale v otevřeně dostupném přepisu nezazněla.
Druhý terč je Okamura. Suchařípa navázal na jeho opakovanou linii „ani korunu Ukrajině“ a návrh zastavit dávky cizincům včetně lidí pod dočasnou ochranou. Tady kritika přesahuje personální rovinu a míří na hodnotový rozpor celé koalice: premiér mluví o spolupráci se spojenci, jeho koaliční partner o tom, že uprchlíci zatěžují rozpočet.
Babiš na Suchařípovo video do doby uzávěrky tohoto textu veřejně nereagoval.
Lipsko jako katalyzátor, co se vlastně stalo
V noci z 4. na 5. srpna 2026 byla na letišti Lipsko/Halle nalezena dronová nálož s výbušninou. Další letadlo, které kvůli omezení provozu nemohlo přistát, při manévru kolidovalo s dosud neidentifikovaným letícím objektem a muselo pokračovat do Hannoveru. Německá vláda 1. září na společné tiskové konferenci ministrů zahraničí a vnitra oznámila, že odpovědnost Ruska stojí na třech pilířích: zpravodajských poznatcích, policejním vyšetřování a analýze vzorce útoku.
Berlín nezůstal u slov. Podle vyjádření Auswärtiges Amt Německo ohlásilo uzavření ruského generálního konzulátu v Bonnu, vypovězení smlouvy k ruskému domu v Berlíně, návrhy nových sankčních zápisů i zpřísnění vstupních kontrol ruských občanů. Británie o den později předvolala ruského chargé d’affaires a útok odsoudila „v nejsilnějších výrazech“.
A Česko? Jak si Redakce VIPŽivot višmla, Babiš 2. září na síti X napsal, že bezpečnostní incidenty v Německu jsou „velmi vážné“ a že je Česko připraveno spolupracovat s partnery. Žádný vlastní seznam nových opatření. Právě tento kontrast (tvrdé kroky Berlína a Londýna versus obecná slova z Prahy) dal Suchařípově kritice reálný záchytný bod.
Česká diplomacie pak přitvrdila, ale tiše
O den později, 3. září, Ministerstvo zahraničních věcí ČR předvolalo ruskou velvyslankyni. Ministr Petr Macinka vyjádřil plnou solidaritu Německu a oznámil reciproční opatření vůči ruskému diplomatickému a technickému personálu v Česku. Klíčový detail: MZV výslovně uvedlo, že svůj postup neopírá jen o německé podklady, ale i o vlastní zjištění dvou českých tajných služeb.
To je podstatný posun. Česko tím řeklo, že nejde o pouhou solidaritu se spojencem, ale o vlastní bezpečnostní validaci případu. Jenže tento krok přišel až po Babišově opatrném vyjádření a po Suchařípově videu, a mediálně ho zastínila právě domácí hádka o tom, kdo ve vládě sedí a proč.
Koaliční rozpor, který Suchařípa pojmenoval nahlas
Suchařípův výstup lze číst jako zkratku problému, který česká politická publicistika řeší měsíce. Babišova vláda navenek buduje obraz bezpečnostní zodpovědnosti a transatlantického partnerství. Uvnitř ale nese koaličního partnera, který se na vlastním webu profiluje protiimigrační, protiunijní a selektivně sociální agendou. Okamurův návrh zastavit dávky lidem pod dočasnou ochranou by navíc narážel na minimální standardy směrnice Rady 2001/55/ES, nejde tedy o jednoduché rozpočtové škrtnutí, ale o právně konfliktní krok vůči unijnímu rámci.
Herec není politik a jeho video nemá institucionální dopad. Ale mediálně dělá přesně to, co koaliční opozice zatím nedokázala: pojmenovává rozpor mezi tím, co Babišova vláda říká spojencům, a tím, koho premiér drží u kabinetního stolu. Zůna na obraně, Okamura s rétorikou „ani korunu Ukrajině“ a Babiš uprostřed s větou o tom, že situace je vážná, to je obraz, který Suchařípa sestřihl do pár minut instagramového videa ostřeji, než by zvládla hodinová debata ve Sněmovně.
Premiér zatím mlčí. Koalice drží. Ale každý další bezpečnostní incident v Evropě bude ten samý rozpor vyostřovat, a příště to nemusí být herec, kdo ho pojmenuje nahlas.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Lucie Plíhalová