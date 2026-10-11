Su-57 dělají ochranku starším Su-34. Rusko ukázalo, jak chce používat stíhačku, které má podle odhadů jen desítky

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo 2. října 2026 prostřednictvím agentury Interfax podrobný popis jedné cvičné sekvence. Su-57 v něm poprvé nevystupuje jako osamělá „zázračná zbraň“ z propagandistických průletů. Popis ho zasazuje do konkrétního taktického schématu, ve kterém koordinuje a kryje početnější a starší Su-34. Moskva tím dává najevo, jakou roli svému nejmodernějšímu stroji v letectvu přisuzuje.
Tisíc metrů nad zemí, tam kde úderné Su-34 potřebují krytí
Dvojice Su-57 vzlétla z operačního letiště a od radiotechnických jednotek převzala souřadnice prostoru, do kterého měla doletět. Na místě piloti sami klasifikovali vzdušné cíle cvičného protivníka a provedli proti nim elektronické odpaly raket. Celou dobu přitom v reálném čase sdíleli obraz situace s posádkami Su-34 a s pozemním velením.
Su-34 mezitím útočily na pozemní cíle. Létaly po dvojicích a rojích z výšky kolem tisíce metrů, kde na ně dosáhne protiletadlová obrana i nepřátelské stíhačky. Su-57 nad nimi čistily vzdušný prostor, aby úderné stroje mohly pracovat bez přerušení.
Samotnou eskortu zvládne každý letoun s radarem a raketami vzduch-vzduch. Nové je, že ministerstvo tuto úlohu výslovně svěřilo Su-57 jako síťovému uzlu, který spojuje senzory, zbraně a velení do jednoho datového proudu.
Co výrobce slibuje od motoru, jehož letové zkoušky začaly v prosinci 2025
Důvody, proč Rusko na Su-57 sází, shrnula v prosinci 2025 Sjednocená letecká korporace (OAK) v oficiálním textu. Na prvním místě stojí nízká zjistitelnost, kterou konstrukce dosahuje už svým tvarem a která má letoun odlišit od starších Su-30 a Su-35. Druhým pilířem je síťové sdílení dat: Su-57 má fungovat jako létající velitelské stanoviště a zkracovat dobu, za kterou celá formace dojde k rozhodnutí.
Ve stejném měsíci začaly letové zkoušky nového motoru „izdělije 177“. OAK od něj čeká vyšší tah, nižší spotřebu a schopnost supercruise, tedy nadzvukový let bez přídavného spalování. Výzbroj a palubní systémy se navíc průběžně rozšiřují podle zkušeností z války na Ukrajině.
Su-57 v tomhle schématu nemá nahradit Su-34 ani Su-35, má jim dodat lepší přehled a ochranu. Hlavní masu úderů dál nesou starší platformy, nový stroj jim má zajistit informační převahu.
Ruská tvrzení o Su-57 zatím nikdo zvenčí nepotvrdil
Americké letectvo má pro obě úlohy samostatné typy. F-22 Raptor je specialista na vzdušnou nadvládu se stealth vlastnostmi, supercruise a fúzí senzorů. F-35 Lightning II vystupuje jako koordinátor, který propojuje starší stroje do společného obrazu a zvyšuje přehled celé formace. Eskortní epizodou z Center-2026 se Su-57 přibližuje právě druhé z těchto rolí. U amerických typů ale existuje rozsáhlá a nezávisle ověřená provozní stopa z aliančního nasazení, cvičení a auditů. O Su-57 se svět dozvídá skoro jen ze státních a podnikových zdrojů, takže superlativy o „nejlepším letounu ve třídě“ zůstávají tvrzením výrobce.
Ještě vážnější je otázka počtů. Kolik Su-57 slouží, Rusko tají. Veřejné odhady se pohybují v řádu desítek kusů, a to je zlomek toho, co by plošná eskorta nad celou frontovou linií vyžadovala.
Letouny vznikají v továrně v Komsomolsku na Amuru. OAK mluví o rozšiřování výrobních kapacit, ale velikost šarží ani tempo dodávek nezveřejnila. Dokud ta čísla chybějí, cvičení dokládá jen to, že Rusko má pro Su-57 plán. Eskorta zatím zůstává výjimkou pro prestižní mise.
Pro Česko je důležitější sdílený obraz situace v alianci
Bezprostřední dopad na Ukrajinu je postupný. Ruské letectvo aktivně hledá, jak lépe chránit své úderné stroje. Kdyby se datové propojení Su-57 se Su-34 prosadilo v bojové praxi, ruské úderné skupiny by nad konkrétními úseky fronty přežívaly déle.
NATO řadí Su-57 do širšího obrazu ruské vzdušné a raketové agresivity a samostatnou hrozbu z něj nedělá. Na východním křídle aliance stojí posílená bojová uskupení, rotují tam moderní systémy protivzdušné obrany a důraz se klade na to, aby armády členských států dokázaly spolupracovat. Pro Českou republiku z toho plyne vyšší význam společného aliančního obrazu situace a vícevrstvé obrany. Po ruských narušeních vzdušného prostoru aliance navíc spustila operaci Eastern Sentry.