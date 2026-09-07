Stylistka varuje ženy 60+: Tohle přestaňte nosit ještě letos, dělá to z vás babičku o generaci starší

Ve skříni to většinou nevypadá nijak zvlášť. Pár praktických kousků, které nikde netlačí a dají se obléct za minutu. Na fotce z rodinné oslavy pak ale postava působí jinak, než by musela.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Nadsázku o celé generaci můžeme nechat stranou. Tři konkrétní věci ale dojem z postavy mění opravdu znatelně a skoro každá žena je má doma.
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Dlouhá splývavá tunika přes boky vypadá jako logické řešení. Zakryje pas, paže i všechno mezi tím. Jenže pohled potřebuje na siluetě záchytný bod, a když ho nenajde, obkreslí si postavu podle nejširšího místa látky. Výsledná silueta je pak o poznání mohutnější než ta, která je pod tunikou doopravdy.
Opačný extrém dopadne stejně. Oblečení o číslo menší vytáhne na světlo přesně to, co mělo zůstat v klidu. Nejlíp funguje střih, který se těla dotkne, ale nikde ho nestlačí.
Pomůže i drobnost, která nic nestojí. Nechte halenku vepředu zasunutou do pasu kalhot a vzadu ji pusťte volně. Podobnou službu udělají zavinovací šaty, protože si pas vytvoří samy.
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Černá je jistota. Hodí se ke všemu, nikdy nevypadá nevkusně a ruka po ní v obchodě sáhne sama. Horší je, když obklopí obličej ze všech stran a končí těsně pod bradou.
Světlo se v tmavé látce ztratí a tvář nad ní zůstane bez odrazu. Kruhy pod očima i jemné linky pak vystoupí víc, než by musely. Přidává se k tomu i to, že s lety přirozený kontrast v obličeji klesá sám od sebe, protože vlasy stříbrní a rty ztrácejí barvu. Nejde přitom jen o černou, námořnická modř, šedá i hnědá dělají u obličeje totéž.
Oblíbený svetr proto nikam vyhazovat nemusíte. Rozdíl udělá cokoli světlého nebo barevného hned u krku, třeba hedvábný šátek nebo nápadnější náhrdelník.
Přečtěte si také: Nejhorší rybí prsty z českých supermarketů, Češi je dávají i dětem k obědu a nevědí, kolik je v nich ryby Foto: Shutterstock.com Kalhoty, které se stahují jen gumou
Guma v pase nic nevyžaduje. Nikde neomezuje, ráno nezdržuje, a tak takové kalhoty ve skříni obvykle přežijí i několik módních vln. Stylisté je přesto řadí mezi kousky, které postavě neprospívají. Stejně na tom jsou plátěné kalhoty s puky.
Líp pracují rovné nohavice a vyšší pas. Ten zpevní střed těla a opticky posune nohy nahoru, takže postava působí vyšší. Nízko posazený sed siluetu naopak zkracuje a stahuje pozornost k bříšku.
Co dát do skříně místo toho
Roli hraje i to, z čeho je oblečení ušité. Měkčí splývavé látky postavu kopírují jemně, zatímco tuhé a těžké tkaniny ji táhnou dolů.
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„Silné a těžké materiály mohou stáhnout vaši siluetu a způsobit, že budete vypadat starší.“ uvedla pro Svět ženy módní expertka Eva Janešová.
Celý šatník kvůli tomu měnit nemusíte. Nejvíc změny udělají tři věci: kalhoty s vyšším pasem a rovnou nohavicí, halenka z bavlny nebo lnu a jeden světlý doplněk k tmavému svetru. Zbytek skříně může zůstat přesně tak, jak je.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.relaxeo.cz/vyhazejte-tyhle-tri-kusy-ze-satniku-jeste-dnes-podle-stylistek-delaji-z-kazde-zeny-po-60-o-deset-let-starsi/, https://www.dotyk.cz/magazin/co-nenosit-po-60/, https://www.extrainspirace.cz/skareda-modni-chyba-ceskych-seniorek-60-delaji-ji-poslednich-30-let-a-ani-nevi-ze-je-neco-spatne/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/co-nenosit-po-60/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/modni-omyly-zen-po-60/, https://www.lifee.cz/modni-rady-pro-zeny-50-od-navrharky-beaty-rajske-vystrihy-a-minisukne-pridavaji-vek-volne-a-delsi-saty-jsou-to-prave-74dc9, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/modni-hrichy-zen-nad-60-vyhodte-obleceni-ktere-vam-pridava-roky-radi-expertka Přečtěte si také: Tohle nosí Francouzky 65+ celý podzim, ale Češky se toho bojí. Přitom to omladí o 10 let