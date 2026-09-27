Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Stylistka varuje ženy 60+: tenhle 1 kus podzimního oblečení přidává 10 let. Většina češkých seniorek ho má ve skříni

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stačí pár chladnějších rán a ruka sama sáhne po kousku, který je lehký, měkký a nikde netlačí. Právě ten ale módní poradkyně řadí mezi věci, které ženě po šedesátce ubírají na svěžesti nejrychleji. Deset let je samozřejmě nadsázka, protože věk podle oblečení nikdo neměří. Kolik Češek ho přesně má, také nikdo nespočítal, ale v šatníku ho najdete u babiček i vnuček.
Stylistka varuje ženy 60+: tenhle 1 kus podzimního oblečení přidává 10 let. Většina češkých seniorek ho má ve skříni

Stylistka varuje ženy 60+: tenhle 1 kus podzimního oblečení přidává 10 let. Většina češkých seniorek ho má ve skříni

Zdroj:
Reklama
Další články z ExtraInspirace
Kadeřnice varuje ženy 60+: tenhle 1 odstín blond přidává 10 let v obličeji. Češky si ho chtějí pořád
Kadeřnice varuje ženy 60+: tenhle 1 odstín blond přidává 10 let v obličeji. Češky si ho chtějí pořád
Vizážistka varuje ženy 60+: tenhle 1 make-up přidává v obličeji 10 let. Většina Češek ho nosí denně
Vizážistka varuje ženy 60+: tenhle 1 make-up přidává v obličeji 10 let. Většina Češek ho nosí denně

Ráno je pleť hladká a sjednocená, kolem poledne se ale v obličeji objeví linky, které tam předtím nebyly....

Nejhorší kečup z českých supermarketů. Češi ho kupují dětem k hranolkám a netuší, co všechno v něm je
Nejhorší kečup z českých supermarketů. Češi ho kupují dětem k hranolkám a netuší, co všechno v něm je

Málokterá lahev v ledničce mizí tak rychle jako kečup. Děti si jím […]

Polské seniorky 60+ nosí na podzim tenhle svetr. Zeštíhlí postavu a vizuálně uberou 5 let
Polské seniorky 60+ nosí na podzim tenhle svetr. Zeštíhlí postavu a vizuálně uberou 5 let

Jakmile se ochladí, většina žen sáhne po tom nejteplejším a nejvolnějším kousku ve skříni. Právě tím si ale...

Tenhle šátek nosí Španělky po 70 úplně běžně, ale Češky se ho bojí. Přitom vizuálně ubere 10 let
Tenhle šátek nosí Španělky po 70 úplně běžně, ale Češky se ho bojí. Přitom vizuálně ubere 10 let

Leží složený v šuplíku ve spoustě českých domácností a většinou tam i zůstane. Ve Španělsku ho přitom ženy...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

Všechny články tohoto autora →
ExtraInspirace
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.