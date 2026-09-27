Stačí pár chladnějších rán a ruka sama sáhne po kousku, který je lehký, měkký a nikde netlačí. Právě ten ale módní poradkyně řadí mezi věci, které ženě po šedesátce ubírají na svěžesti nejrychleji. Deset let je samozřejmě nadsázka, protože věk podle oblečení nikdo neměří. Kolik Češek ho přesně má, také nikdo nespočítal, ale v šatníku ho najdete u babiček i vnuček.
Stylistka varuje ženy 60+: tenhle 1 kus podzimního oblečení přidává 10 let. Většina češkých seniorek ho má ve skříni
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