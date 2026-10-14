Stylistka varuje: tyto 4 chyby v oblékání dělají ženy po padesátce nejčastěji. Hned vám přidají deset let

Ráno před zrcadlem všechno sedí. Pak ale přijde fotka z rodinné oslavy a na ní žena, která vypadá unaveněji a starší, než se ve skutečnosti cítí. Vrásky za to přitom často nemůžou.
Stylistky, které se věnují oblékání zralých žen, narážejí pořád dokola na stejné drobné přešlapy. Kolik let přesně přidávají, nikdo změřit nedokáže. Dobrá zpráva je, že se dají napravit bez velkého nakupování a bez vyhazování půlky skříně.
Pohodlí, ve kterém se ztratíte
Dlouhé tuniky, pytlovité svetry a široké kalhoty k tomu. Taková kombinace je příjemná na nošení, jenže zakryje linii ramen i pasu. Postava pak vypadá mohutnější a celý outfit působí unaveně.
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Volné kousky přitom nemusíte vyřadit. Stačí, když vedle sebe stojí jeden objemný a jeden užší. Oversized košile se hezky vyjímá s rovnými kalhotami ke kotníkům, objemná pletená vesta zase s úzkou sukní. Pomůže i obyčejný pásek, který pas znovu vykreslí.
Foto: Magnific.com Černá, šedá a béžová od rána do večera
Tmavé a tlumené barvy jsou pohodlná jistota, která nikoho nepohorší. Když ale tvoří celý šatník a sahají až k obličeji, pleť vedle nich vypadá pobledle a bez jiskry.
Černou kvůli tomu vyhazovat netřeba. Stačí ji ozvláštnit něčím světlejším nebo barevným blízko tváře, třeba halenkou v teplém odstínu nebo pestrým šátkem kolem krku. Zářivý neon od hlavy k patě to být nemusí. Dobře poslouží i jemná korálová, tyrkysová nebo cihlová.
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Boty ve stejném odstínu jako kabelka a k tomu pásek ve stejné barvě. Dříve to platilo za vrchol elegance, dnes takový outfit působí trochu strnule a jako z minulé doby.
Modernější je volnější přístup, kdy se kousky doplňují, ale nekopírují. K hnědým koženým kozačkám klidně vezměte látkovou kabelku v lahvově zelené, k černému kabátu pletenou čepici v hořčicové. Mix různých materiálů dodá outfitu lehkost.
Foto: Shutterstock.com Boty, které stárnou za vás
Obuv ovlivní celkový dojem víc, než by se zdálo. Těžké, mohutné modely s tlustou podrážkou nebo hodně ošlapané letité boty dokážou celou kombinaci rázem posunout o pár sezon zpátky.
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Pohodlí je důležité a nikdo vás nenutí do podpatků. Dnes se ale dají sehnat pohodlné boty s čistšími liniemi a lehčím tvarem. Vyzkoušejte šněrovací polobotky, nízké chelsea boty nebo jednoduché kožené tenisky s tenčí podrážkou.
Malá změna stačí
Žádná z těchto chyb nevyžaduje velkou proměnu šatníku. Často pomůže jen jinak zkombinovat věci, které už doma máte, a vyměnit jeden dva kousky, které nejvíc zestárly. Výsledek bývá znát hned při dalším pohledu do zrcadla.
Foto: Magnific.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.kondice.cz/moda/chyby-pri-oblekani-ktere-pridavaji-roky-navic/, https://www.vlasta.cz/krasa/modni-preslapy-zena-po-50-co-nosit/, https://blog.petitedressing.com/im-a-stylist-and-these-are-the-10-style-choices-that-instantly-age-women-over-50/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/5-nejcastejsich-chyb-po-50, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/modni-styl-zeny-60/ Přečtěte si také: Tyhle boty by české seniorky na podzim rozhodně neměly nosit. V roce 2026 jsou trapné a dávno z módy