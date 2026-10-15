Stylistka varuje: tahle 1 věc vás přidá 10 let. Většina žen po 50 ji nosí každý den

Koupíte si novou halenku, v kabince vypadá skvěle, ale na fotce z rodinné oslavy pak působíte unaveně a o pár let starší. Za tím pocitem často stojí něco, co na fotce vůbec nevidíte. Skrývá se pod oblečením a každé ráno ho oblékáte úplně automaticky.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Viník schovaný pod svetrem
Řeč je o podprsence. Nosí ji denně téměř každá žena, a přesto patří k nejhůř vybraným kouskům v celém šatníku. Spousta žen chodí roky ve špatné velikosti a vůbec o tom neví.
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Stylisté v zahraničních módních magazínech se shodují, že nevhodná podprsenka dokáže ženu opticky zestárnout, zmenšit a přidat jí na objemu. Deset let je samozřejmě nadsázka, protože věk vám nikdo pravítkem nezměří. Rozdíl mezi dobře a špatně padnoucím prádlem je ale na postavě vidět na první pohled.
Foto: Shutterstock.com Proč s ní vypadáte starší
Podprsenka je základ, na kterém stojí celý outfit. Když nesedí ona, nesedí ani úpletové šaty, rolák nebo saténová blůza. Poprsí klesne níž, pas se ztratí a látka se vlní tam, kde by měla hladce splývat.
Druhý háček je držení těla. Prádlo, které tlačí nebo naopak nedrží, svádí k tomu, že se člověk mimoděk nahrbí. A kulatá shrbená záda přidávají roky snad nejspolehlivěji ze všeho.
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Po padesáti se postava proměňuje. Tuk se přesouvá spíš k břichu, mění se tvar i objem prsou a ochablé svaly zad vedou k hrbení. Velikost, kterou jste si změřila před deseti lety, dnes tedy klidně nemusí platit.
Odborníci na spodní prádlo proto doporučují nechat se přeměřit zhruba jednou za rok. Nejlépe v prodejně, kde vám s měřením pomůže zkušená prodavačka.
Foto: Shutterstock.com Zrcadlo prozradí pravdu
Postavte se k zrcadlu bokem a zkontrolujte pár věcí:
zadní díl obvodu vám ujíždí nahoru k lopatkám, při předklonu prsa vyklouzávají zespodu z košíčků, okraj košíčku se zařezává a dělá schod, který prosvítá i přes tričko, ramínka neustále padají nebo košíčky odstávají. Přečtěte si také: Nejhorší ryby ze supermarketu. Češi je pořád kupují a netuší, co je v nich obsaženo
Pomůže i pohled na háčky. Nová podprsenka má sedět na tom nejvolnějším, aby se dala utahovat, jak se postupně povoluje. Pokud už dlouho zapínáte nejtěsnější řadu, je prádlo vytahané a zaslouží si výměnu.
Jak vybrat lépe
Základem je změřit obvod těsně pod prsy a pak přes nejširší místo poprsí. Obvod má sedět opravdu pevně. Při zkoušení zvedněte ruce nad hlavu a předkloňte se, podprsenka by měla zůstat na svém místě.
Jedna dobře padnoucí podprsenka udělá pro vaši postavu víc než celá taška nového oblečení. A v zrcadle se vám bude líbit i ta stará halenka.
Přečtěte si také: Ani džíny, ani legíny. Češky po 60 letos na podzim nosí 1 kousek, který zeštíhlí a omladí Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.oprah.com/style/fashion-tips-to-look-younger-style-mistakes-that-age-you/all, https://www.readersdigest.com.au/culture/15-style-mistakes-that-make-you-look-older, https://womanandhome.com/fashion/fashion-tips-to-make-you-look-youthful-206698, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-spravne-padnouci-podprsenka-zabrani-zdravotnim-problemum-339873, https://www.novinky.cz/clanek/lifestyle-moda-kosmetika-zmeny-ktere-se-deji-s-vasim-vzhledem-po-padesatce-40512811, https://www.top.cz/jak-spravne-vybrat-podprsenku-spatna-volba-muze-negativne-ovlivnit-i-vase-zdravi, https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/spravne-padnouci-podprsenka, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/331133-jake-typy-zenskych-nader-existuji-zmapovali-jsme-vsechny, https://www.denik.cz/moda/kviz-spodni-pradlo.html