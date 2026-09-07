Stylistka varuje důchodkyně: Přestaňte kombinovat tyhle 2 kusy, přidají vám 10 let během vteřiny

Ráno u skříně sáhne většina žen po tom, co netlačí a v čem se dá dýchat. Jenže právě dvojice nejpohodlnějších kousků dokáže z postavy udělat beztvarý celek. O deset let za vteřinu to samozřejmě nebude, rozdíl v zrcadle ale uvidíte okamžitě. A napravit se dá bez jediné koruny. Dvojice, která si spolu nerozumí
Řeč je o volném vršku a volném spodku najednou. Splývavá tunika nebo halenka o dvě čísla větší, a k tomu široké kalhoty do gumy či bohatě nabíraná sukně. Každý z těch kusů zvlášť je naprosto v pořádku a nosí se běžně.
Potíž začne ve chvíli, kdy se oba potkají na jednom těle. Objem se sečte a z postavy se stane jeden souvislý sloup, na kterém oko nemá kde zastavit. Pas zmizí a s ním i celý tvar postavy.
Přečtěte si také: Kadeřnice varuje seniorky 60+: Tenhle účes vám přidá 10 let, chodí s ním půlka českých seniorek Foto: Freepik.com Proč volná látka nezeštíhlí
Úvaha za tím zvykem dává smysl. Víc látky by přece mělo znamenat míň vidět. Optika ovšem pracuje přesně naopak. Halenka, která splývá od poprsí rovně dolů, přidá objem i v místech, kde je tělo ve skutečnosti úzké.
Doplatí na to i ženy štíhlé. Útlý pas v takovém střihu nikdo nepozná, protože oko nemá kde postavu zúžit.
Ve druhém extrému to ale nekončí lépe. Kousky obepnuté jako druhá kůže zvýrazní všechno, co měly nechat stranou. „Oblečení by mělo kopírovat siluetu, ale ne ji obepínat,“ uvedla pro Svět ženy stylistka Deidre Nicholas.
Přečtěte si také: Barva, která ovládne léto 2026. Návrhářka radí, s čím ji kombinovat Foto: Unsplash.com Pravidlo, které to spraví
Zapamatujte si jedinou větu: jeden díl smí být vzdušný, druhý musí držet linii. Když má vršek objem, spodek ať je klidnější. Dobře poslouží pouzdrová sukně, rovnější kalhoty s puky nebo džíny, které se ke kotníku mírně zužují.
Funguje to i obráceně. Máte rády široké nohavice? Nechte si je a nahoru vezměte přiléhavější tričko nebo zapnutou košili. Vyhazovat proto nemusíte vůbec nic, stačí kousky přeskládat.
Dva triky na zítřejší ráno
Nejrychlejší pomoc nestojí nic. Zastrčte přední díl halenky do pasu kalhot nebo sukně, klidně jen jeden cíp. Pas okamžitě dostane jasnou polohu a nohy působí delší. Podobně zafunguje pásek přehozený přes volnější kardigan.
Přečtěte si také: Tenhle střih kalhot se vrací po 20 letech. Odbornice říká, komu bude slušet
Sledujte také cedulku se složením. Viskóza a hedvábí se pohybují s tělem a obepnou ho jen tam, kde je to vhodné. Tužší bavlna a silnější polyester si naopak drží vlastní tvar a od postavy odstávají. Při zkoušení v obchodě proto udělejte pár kroků a dívejte se, jak se látka chová.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.marianne.cz/moda/myslite-si-ze-volna-halenka-opticky-ubere-kila-omyl-naopak-vam-prida-na-objemu-pokud-nezvolite-spravny-styling-e1f2a, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/jake-chyby-delaji-zeny-po-50-pri-oblekani-co-jim-opravdu-slusi-podle-stylistu, https://zena-in.cz/clanek/pridava-kila-i-roky-okamzite-vyhodte-tohle-obleceni-a-nahradte-je-uplne-jinymi-kousky, https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-trendy-moda/845278/nejvetsi-modni-preslapy-po-ctyricitce-tyto-3-kousky-vam-pridaji-kila-i-roky.html, https://www.reparada.cz/ze-zurnalu/8-tipu–jak-vrstvit-obleceni-stylove/, https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/typ-postavy-hruska