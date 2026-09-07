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Stylistka varuje důchodkyně: Přestaňte kombinovat tyhle 2 kusy, přidají vám 10 let během vteřiny

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Ráno u skříně sáhne většina žen po tom, co netlačí a v čem se dá dýchat. Jenže právě dvojice nejpohodlnějších kousků dokáže z postavy udělat beztvarý celek. O deset let za vteřinu to samozřejmě nebude, rozdíl v zrcadle ale uvidíte okamžitě. A napravit se dá bez jediné koruny.
Stylistka varuje důchodkyně: Přestaňte kombinovat tyhle 2 kusy, přidají vám 10 let během vteřiny

Stylistka varuje důchodkyně: Přestaňte kombinovat tyhle 2 kusy, přidají vám 10 let během vteřiny

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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