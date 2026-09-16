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Stylistka varuje české seniorky: tenhle zvyk z mládí opakujete už od 90. let a nevědomě si tím vizuálně přidáte 10 let

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Přesných deset let nikdo nezměří, vzhled se takhle vážit nedá. Jedna nákupní úvaha se ale v českých skříních drží opravdu dlouho a v zrcadle je vidět na první pohled. Dobrá zpráva je, že náprava nestojí ani korunu a vystačíte si s tím, co už doma máte.
Stylistka varuje české seniorky: tenhle zvyk z mládí opakujete už od 90. let a nevědomě si tím vizuálně přidáte 10 let

Stylistka varuje české seniorky: tenhle zvyk z mládí opakujete už od 90. let a nevědomě si tím vizuálně přidáte 10 let

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

Web se věnuje zdravému životnímu stylu, psychické pohodě, vztahům i každodenní inspiraci. Články přinášejí tipy na relaxační techniky, zdravé stravování, cvičení i drobné změny v životě, které pomáhají zvládat stres a udržovat rovnováhu. Vedle praktických rad nechybí ani odlehčené čtení,...

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