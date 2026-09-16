Stylistka varuje české seniorky: tenhle zvyk z mládí opakujete už od 90. let a nevědomě si tím vizuálně přidáte 10 let

Přesných deset let nikdo nezměří, vzhled se takhle vážit nedá. Jedna nákupní úvaha se ale v českých skříních drží opravdu dlouho a v zrcadle je vidět na první pohled. Dobrá zpráva je, že náprava nestojí ani korunu a vystačíte si s tím, co už doma máte. Proč se ten zvyk drží tak dlouho
Mikina, ve které by se schovali dva lidi. Sukně s pruženkou, protože nikde netlačí. Halenka koupená raději o číslo výš, aby náhodou nikde nesekla.
Důvod je naprosto pochopitelný. Tělo se s lety mění a látka navíc působí jako bezpečná volba. Jenže objem, který přidáte na ramínku, se nikde neztratí, takže postava vypadá větší, než ve skutečnosti je.
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Pohled sklouzne od ramen rovnou dolů a nemá se čeho chytit. Horní polovina těla se tím promění v jeden nepřerušený celek a právě ten působí mohutně a unaveně.
Opačná cesta dopadá stejně špatně. Upnuté kousky spolehlivě zvýrazní přesně to, co měly schovat.
„Oblečení by mělo kopírovat siluetu, ale ne ji obepínat,“ uvedla pro Svět ženy stylistka Deidre Nicholas.
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Stejný střih se chová úplně jinak podle toho, z čeho je ušitý. Viskóza, hedvábí nebo jemný lyocell se hýbou s tělem a obepnou ho jen tam, kde to postavě prospěje.
Tužší bavlna a silnější polyester si drží vlastní tvar, takže od postavy odstávají a rozšiřují ji. Až budete příště něco zkoušet, projděte se v tom po prodejně a sledujte, jestli se látka hýbe s vámi, nebo si jede po svém.
Foto: Shutterstock.com Jeden zastrčený cíp a je to
Nejrychlejší úprava je zadarmo. Zastrčte přední díl halenky do kalhot nebo do sukně, klidně jen kousek z jedné strany. Pas okamžitě dostane jasnou polohu a nohy působí delší.
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Podobně zafunguje tenký pásek přes splývavou halenku nebo přes šaty. Stačí, aby oko našlo jeden záchytný bod.
K volnému vršku patří užší spodek
V oblékání funguje pravidlo rovnováhy. Když je jeden díl vzdušný, druhý by měl mít jasnou linii.
K rozevláté halence proto sáhněte po rovných džínách, cigaretových kalhotách nebo úzké midi sukni. Volný vršek a k němu široká spodní část vytvoří siluetu bez jediného opěrného bodu.
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Z trvalejších řešení odvedou stejnou práci sako s lehkým projmutím, šaty do A nebo kalhoty s vyšším pasem. Skříň přitom zůstane stejná, změní se jen to, jak z ní kousky skládáte.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/jake-chyby-delaji-zeny-po-50-pri-oblekani-co-jim-opravdu-slusi-podle-stylistu, https://www.marianne.cz/moda/myslite-si-ze-volna-halenka-opticky-ubere-kila-omyl-naopak-vam-prida-na-objemu-pokud-nezvolite-spravny-styling-e1f2a, https://zena-in.cz/clanek/nejcastejsi-modni-preslapy-zen-po-padesatce-nejde-o-vek-ale-o-par-zbytecnych-chyb, https://www.vlasta.cz/krasa/modni-preslapy-zena-po-50-co-nosit/, https://zena-in.cz/clanek/pridava-kila-i-roky-okamzite-vyhodte-tohle-obleceni-a-nahradte-je-uplne-jinymi-kousky, https://www.relaxeo.cz/nejvetsi-preslap-ceskych-seniorek-v-oblekani-opakuji-ho-uz-30-let-a-nevi-ze-kvuli-nemu-vypadaji-starsi/