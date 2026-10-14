Stylistka radí ženám po padesátce: tyto 3 kousky ve skříni stačí a budete vypadat skvěle celý podzim. Nic jiného nepotřebujete

Skříň praská ve švech, a stejně nemáte co na sebe? S prvními chladnými rány to zažívá spousta žen. Řešením přitom často bývá méně věcí, a ne více. Pár dobře zvolených kousků, které spolu ladí, zvládne víc než plné ramínko nahodilých nákupů.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Tři kousky samozřejmě nenahradí celý šatník. Prádlo, punčochy ani boty z něj nezmizí. Tvoří ale pevnou kostru, ze které poskládáte většinu podzimních outfitů, ať míříte do práce, na nákup, nebo za vnoučaty.
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Podzim má jednu velkou výhodu: oblečení se dá skládat přes sebe. Britská stylistka Suzanne Bernie, která se věnuje oblékání žen nad 50 let, považuje právě vrstvení za to nejlepší, co toto roční období zralým ženám nabízí. Outfit pak podle ní vypadá promyšleně a přitom nepůsobí strojeně.
Vrstvení je navíc praktické. Když se počasí během dne mění, prostě jednu vrstvu sundáte nebo přidáte. A právě k tomu slouží následující trojice.
Foto: Magnific.com Svetr z vlny nebo kašmíru
Prvním kouskem je kvalitní pletený svetr, ideálně z vlny nebo kašmíru. Hodí se klasický výstřih do V i rolák, který navíc příjemně zahřeje krk. Takový svetr oblečete ke kalhotám, k sukni i přes šaty, takže se investice rychle vrátí.
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Zajímavě působí, když měkkou pleteninu doplníte jiným materiálem. Vlněný svetr vedle hladké kůže nebo lesklého hedvábí vypadá mnohem živěji než outfit z jediné látky.
Kalhoty s rovnými nohavicemi
Druhým základem jsou dobře padnoucí kalhoty rovného střihu. Mohou být látkové, elegantnější, nebo v podobě tmavých džínů. Stylisté je doporučují, protože dodají celé postavě pevný tvar a bez přemýšlení se hodí ke svetru i k saku.
Ke kalhotám tohoto střihu sedne jednobarevný svetr stejně dobře jako vzorovaný. Stačí obměnit horní díl a máte nový outfit.
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Třetím kouskem je svrchní vrstva, která celý outfit „uzavře“. Na přechodné podzimní dny je ideální trenčkot, do větších chladů pak dobře střižený kabát. Obojí dodá eleganci a zároveň udrží teplo.
Nejoblíbenější jsou trenčkoty v béžové a hnědé, které ladí prakticky se vším. Pokud máte ráda barvy, nebojte se ani výraznějšího odstínu. Zelený nebo vínový kabát umí pošmourný den hezky rozjasnit.
A co boty?
Ke všem třem kouskům se skvěle hodí kotníkové boty. Obujete je ke kalhotám i k sukni a vydrží s vámi většinu roku. S nimi a s trojicí svetr, kalhoty a kabát zvládnete podzim stylově a bez ranního přemýšlení před skříní.
Přečtěte si také: Nejhorší ryby ze supermarketu. Češi je pořád kupují a netuší, co je v nich obsaženo Foto: Magnific.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://blog.petitedressing.com/im-a-stylist-these-are-the-7-pieces-i-tell-clients-over-50-to-buy-this-fall/, https://blog.petitedressing.com/12-fall-outfit-tricks-that-stylists-say-work-every-time-after-50/, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-stylovy-rolak-ctyrikrat-jinak-40049575, https://www.hellomagazine.com/second-act/921254/the-autumn-fashion-trends-for-over-50s-women/, https://www.e15.cz/reklama/co-nesmi-chybet-v-podzimnim-satniku-1394809