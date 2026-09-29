Stylistka radí: vrací se šaty pro seniorky ze 70. let. Omladí postavu a uberou i 5 kg, takže je Češky milují

Jedny šaty dokázaly před více než padesáti lety proměnit ženský šatník a letos v září se o nich v módním světě mluví znovu. Nemají zip ani knoflíky a stylistky je rády doporučují i ženám po padesátce.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Kila na váze samozřejmě neubydou. Dobře zvolený střih ale umí postavu opticky protáhnout a vrátit jí pas, takže žena v zrcadle působí štíhleji a svěžeji. Řeč je o
zavinovacích šatech.
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Newyorský týden módy letos 10. září otevřela značka Diane von Furstenberg. Do oficiálního programu se vrátila po devíti letech a ukázala první kolekci svého nového uměleckého ředitele Henryho Zankova, určenou pro jaro a léto 2027.
Slavný střih samozřejmě nechyběl. Zankov ho ale nekopíroval doslova a myšlenku látky obtočené kolem těla rozvinul do šatů, přiléhavých úpletů i topů v nových materiálech a sytých barvách.
Foto: Freepik.com Jak vznikl hit sedmdesátých let
Šaty, které se přeloží přes sebe a zavážou, se v módě objevily už ve 30. letech. Opravdu slavnými je ale udělala Diane von Furstenberg v polovině 70. let. Šila je z pružného žerzeje a obléct se daly za pár vteřin, protože stačilo přetáhnout přední díly a utáhnout pásek.
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Hodily se do práce stejně jako na večerní posezení s přáteli. Během pár let je nosila snad každá Newyorčanka.
Proč zralé postavě tolik sluší
Kouzlo se odehrává na dvou místech. Překřížené díly samy vytvoří výstřih do V, který vede pohled nahoru k obličeji, takže krk vypadá delší. Pásek pak postavu stáhne v pase a šikmá linie látky přes trup ji opticky protáhne.
Pomůže to hlavně ženám, kterým se s věkem pas trochu vytratil. Tělo přestane působit jako jeden široký blok a objeví se v něm jasná křivka.
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Velkou výhodou je pohodlí. Pásek si utáhnete přesně tak, jak vám to vyhovuje, a šaty se přizpůsobí, ať zrovna sedíte u kávy, nebo jdete na procházku do parku.
Foto: Freepik.com Délka a látka rozhodují
„Ženy po padesátce často sklouznou ke dvěma extrémům. Buď volí příliš volné věci, aby něco schovaly, nebo naopak nosí úzké šaty ze zvyku. Ani jedno ale nemusí postavě lichotit. Hodně záleží na délce, posazení pasu a materiálu,“ řekla pro Kondici.cz módní stylistka Lenka Petříková.
U zavinovacích šatů se nejlépe osvědčuje midi délka těsně pod kolena. Vypadá upraveně a postavě zbytečně nepřidává objem. Z materiálů se vyplatí splývavé úplety z viskózy nebo bavlny, a na slavnostnější příležitost klidně hedvábí.
Přečtěte si také: Nejhorší šunka z českých supermarketů. Češi ji dávají i dětem do svačiny a netuší, co všechno v ní je Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.kondice.cz/moda/nejlepsi-saty-po-padesatce/, https://www.moda.cz/saty-ktere-zmenily-zensky-satnik-jsou-zpet-diane-von-furstenberg-se-po-deviti-letech-vratila-na-nyfw, https://cfda.com/news/view-the-preliminary-september-2026-official-nyfw-schedule/, https://www.marieclaire.com/fashion/diane-von-furstenberg-spring-2027-show-henry-zankov/, https://juniorplus.cz/2026/09/20/strihy-satu-pro-damy-po-50-jak-si-vybrat-ty-nejlepsi/, https://zena.aktualne.cz/moda-a-krasa/moda-ktera-lichoti-kazde-zene-zavinovaci-saty-ktere-zmenily-svet-miri-do-ceska?lp=1, https://www.prozeny.cz/clanek/krasa-a-moda-moda-nejhezci-zavinovaci-saty-na-jaro-20-kousku-ktere-padnou-vsem-87185, https://www.blankastraka.cz/zavinovaci-saty/, https://www.extrainspirace.cz/toto-je-nejlepsi-strih-satu-pro-zeny-nad-50-opticky-zestihli-pas-o-5-cm-a-cesky-ho-skoro-nenosi/