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Stylistka radí seniorkám: zkuste 5vteřinový test před zrcadlem: Když neprojde, máte na sobě kus, co vám přidává 10 kg

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Před odchodem z domu se do zrcadla podíváme většinou jen letmo. Zkontrolujeme vlasy, srovnáme si límec a jdeme. Přitom právě těch pár vteřin dokáže napovědět víc než půl hodiny zkoušení. Jen je potřeba vědět, co v odrazu vlastně hledat.
Stylistka radí seniorkám: zkuste 5vteřinový test před zrcadlem: Když neprojde, máte na sobě kus, co vám přidává 10 kg

Stylistka radí seniorkám: zkuste 5vteřinový test před zrcadlem: Když neprojde, máte na sobě kus, co vám přidává 10 kg

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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