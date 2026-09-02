Stylistka radí seniorkám: zkuste 5vteřinový test před zrcadlem: Když neprojde, máte na sobě kus, co vám přidává 10 kg

Před odchodem z domu se do zrcadla podíváme většinou jen letmo. Zkontrolujeme vlasy, srovnáme si límec a jdeme. Přitom právě těch pár vteřin dokáže napovědět víc než půl hodiny zkoušení. Jen je potřeba vědět, co v odrazu vlastně hledat.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Pět vteřin před zrcadlem stačí
Deset kilogramů je samozřejmě nadsázka a žádné oblečení takový zázrak nesvede. Rozdíl mezi dobře a špatně zvoleným kouskem je ale vidět i z druhé strany ulice.
Přečtěte si také: Švadlena prozradila 3 úpravy za 100 korun: Staré kalhoty po nich vypadají jako od návrhářky
Test je jednoduchý. Postavte se před zrcadlo, v duchu napočítejte do pěti a sledujte jedinou věc: jestli je na vaší siluetě poznat, kde se postava zužuje. Když najdete pas nebo aspoň jeho náznak, outfit prošel. Když vidíte jen jednu souvislou plochu od ramen k bokům, máte problém.
Foto: Shutterstock.com Proč beztvaré oblečení nikdy nezeštíhlí
Lidské oko si postavu čte přes obrysy. Hledá ramena, pas, nějakou linii, které se může chytit. Široká tunika, svetr o dvě čísla větší nebo halenka splývající rovně dolů mu nic takového nenabídnou, takže si celý trup zapamatuje jako velkou plochu. Do stejné kategorie patří i kalhoty držené v pase jen gumou.
Úvaha za tím je pochopitelná. Víc látky by přece mělo znamenat míň vidět. Optika ale funguje obráceně a látka navíc postavu nezmenší.
Přečtěte si také: Test před zrcadlem na 10 sekund: odhalí, jestli vám vaše oblečení přidává nebo ubírá 10 let Foto: Freepik.com Nejčastější past: volné nahoře i dole
Tady dělá spousta žen chybu, i když každý kus zvlášť je v pořádku. K široké tunice si obléknou volné kalhoty, přes to ještě dlouhý svetr a objemy se prostě sečtou.
Platí přitom jednoduché pravidlo. Jeden díl outfitu se smí pohybovat volně, druhý musí postavě dát tvar. K širokým kalhotám tedy užší tričko, k objemnému svetru rovnější kalhoty nebo úzká midi sukně.
Upnuté kousky problém nevyřeší
Skočit do opačného extrému se také nevyplácí. Přiléhavé střihy zvýrazní přesně to, co měly zakrýt, a kalhoty se sedem pod bříškem tuhle oblast ještě podtrhnou. Cílem je střed mezi obojím.
Přečtěte si také: Konec léta ve skříni: Tyhle 4 kusy by měly seniorky odložit hned 1. září, jinak si přidají 5 let
„Vsadit můžete i na kouzlo vertikální linie, která vám postavu rozdělí a odvede pozornost od většího bříška,“ uvedla pro Lifee.cz stylistka a vizážistka Nikola Marková.
Tři úpravy, které zvládnete během minuty
Nový šatník k tomu nepotřebujete. Nejrychlejší pomoc je zastrčit přední díl halenky nebo košile za pasek kalhot. U delších kousků stačí zastrčit jen jednu stranu.
Druhá možnost je tenký pásek přehozený přes volný svetr nebo šaty. Rázem je vidět, kde končí postava a začíná látka. A do třetice kalhoty s vyšším pasem, které přes bříško vytvoří hladkou plochu a opticky posunou začátek nohou výš.
Přečtěte si také: Nejhorší rohlíky ze supermarketu. Češi si je kupují každý den a ani neví, co obsahují
Poslední drobnost se týká výstřihu. Písmeno V prodlouží krk a zeštíhlí horní polovinu těla, zatímco kulatý výstřih u plnější postavy působí těžkopádněji. Až budete příště stát před zrcadlem, zkuste to pětivteřinové počítání. Uvidíte sama.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.relaxeo.cz/nejvetsi-preslap-ceskych-seniorek-v-oblekani-opakuji-ho-uz-30-let-a-nevi-ze-kvuli-nemu-vypadaji-starsi/, https://zena-in.cz/clanek/pridava-kila-i-roky-okamzite-vyhodte-tohle-obleceni-a-nahradte-je-uplne-jinymi-kousky, https://www.marianne.cz/moda/myslite-si-ze-volna-halenka-opticky-ubere-kila-omyl-naopak-vam-prida-na-objemu-pokud-nezvolite-spravny-styling-e1f2a, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/tento-strih-kalhot-je-sice-letos-velkym-hitem-ale-ne-pro-kazdou-postavu-jake-kalhoty, https://www.kondice.cz/moda/chyby-pri-oblekani-ktere-pridavaji-roky-navic/, https://www.lifee.cz/jak-se-oblekat-po-50-stylistka-vam-na-ceskych-hvezdach-ukaze-co-vam-bude-sluset-i-cemu-se-vyhnout-87015, https://zena.aktualne.cz/moda-a-krasa/vrstveni-jako-cibule-i-zapomenute-doplnky-jake-stylingove-chyby-delame-na-podzim