Stylistka prozradila, jaké barvy vlasů sluší na podzim seniorkám. Letos letí zvláštní trend

Podzim přeje teplejším odstínům
S příchodem podzimu se tradičně mění nejen šatník, ale také barva vlasů. Letní světlé odstíny ustupují hlubším a teplejším tónům, které působí v chladnější části roku přirozeněji. Letos se mezi trendy objevují například skořicové tóny, espresso, jahodová blond nebo máslově krémová blond. Právě tyto barvy mohou vlasům dodat hloubku a opticky zvýraznit jejich lesk.
U žen po padesátce však nejde pouze o to vybrat módní barvu. Vlasy se s věkem mění, stejně jako pokožka a jejich přirozená struktura. Proto může stejný odstín působit na každé ženě úplně jinak. Podle odborníků je důležitější než slepé následování trendu přizpůsobit barvu přirozenému odstínu vlasů, tónu pleti i tomu, kolik času chce žena trávit v kadeřnictví.
Poslední bod začíná hrát překvapivě velkou roli. Mnoho žen totiž nechce chodit na dobarvení každé tři nebo čtyři týdny. Podzimní trend proto není jen o konkrétní barvě, ale také o tom, aby účes vypadal dobře i ve chvíli, kdy začne odrůstat.
Už žádné pravidlo, že po padesátce musí přijít krátké vlasy
Stylisté zároveň boří další starou představu. Žena po padesátce rozhodně nemusí automaticky volit krátký sestřih. Pokud jsou dlouhé vlasy zdravé a jejich majitelce sluší, mohou zůstat dlouhé.
Větší rozdíl často udělá správně zvolený tvar, vrstvení a prameny kolem obličeje.
Na podzim 2026 zůstává velmi výrazným trendem bob, jen už nemusí vypadat jako dokonale geometrický účes. Nosí se jeho měkčí, osobitější varianty – od kratších až po delší střihy. Oblíbené jsou také vrstvy rámující obličej, které dokážou dodat pohyb vlasům a současně zmírnit přísný dojem z jednoho rovného střihu.
To může být zajímavé především pro ženy, kterým s věkem vlasy ztratily část původní hustoty. Správně rozmístěné vrstvy totiž mohou vytvořit dojem většího objemu, aniž by bylo nutné vlasy každé ráno složitě upravovat.
zralá žena s moderním účesem | Zdroj: Daniel Megias / Shutterstock Šediny už nejsou něco, co se musí za každou cenu skrývat
Tento podzim přichází trend, který může některé ženy překvapit.
Podle stylistů se totiž mezi ženami nad padesát let stále více prosazuje gray blending, tedy takzvané propojení šedin s barvenými vlasy.
Nejde přitom o klasické kompletní obarvení šedin. Používá se například demi-permanentní barva, která přirozené šedé vlasy jemně propojí s ostatními odstíny. Výsledkem není ostrá hranice mezi odrostem a nabarvenými vlasy, ale měkčí a přirozenější přechod. Výhodou je také jednodušší odrůstání a menší potřeba častých návštěv salonu. Nezanedbatelná je i ekonomická stránka, kadeřnictví není levnou službou. Právě tento postup je jedním z nejvýraznějších trendů pro ženy 50+ letošního podzimu. Méně času u kadeřníka a za uspořené peníze si lze dopřát třeba relaxační masáž.
Šediny tak najednou nemusí znamenat rezignaci na barvení. Naopak. Mohou se stát součástí výsledného odstínu. Kadeřník může přirozenou šedou využít a propojit ji s odstíny, které vlasům dodají hloubku a zároveň nebudou působit jako nepřirozená jednolitá barva. Proč právě přirozené přechody mohou být pro seniorky výhodné
Výhodou tohoto trendu není jen vzhled. U klasického barvení může být nepříjemné sledovat, jak se u kořínků postupně objevuje výrazný šedý pruh. Čím větší je rozdíl mezi přirozenou barvou a barvou použitou v salonu, tím nápadnější odrost bývá.
U jemného propojení šedin se tento kontrast zmenšuje. Vlasy proto mohou vypadat upraveněji i několik týdnů po návštěvě kadeřníka. Ženy v salonech si stále častěji přejí změnu, která nebude vyžadovat neustálou údržbu.
Neznamená to však, že by měly všechny ženy přestat s barvením. Pokud někdo miluje tmavě hnědou, blond, měděnou nebo jakýkoli jiný odstín, není důvod se ho vzdávat jen kvůli věku. Trendem je především větší svoboda při výběru.
Módní jsou i skořice, espresso nebo měkká blond
Kdo naopak šediny zakrývat chce, má letos z čeho vybírat.
Podzimní paleta přeje teplým odstínům. Velmi dobře může fungovat například skořicově hnědá, která není tak tvrdá jako velmi tmavá hnědá, nebo espresso odstín, pokud žena touží po výraznější barvě.
Pro blondýnky se nabízí teplejší krémové, medové a karamelové tóny. Aktuální podzimní trendy zároveň ustupují od extrémně studené, téměř bílé blond a více pracují s odstíny, které jsou přizpůsobené konkrétnímu tónu pleti.
Zajímavou možností je také jemná měděná či načervenale hnědá. Nemusí jít o výraznou „zrzavou“, která okamžitě upoutá pozornost. Takzvaná toasted copper pracuje s tlumenější kombinací červenohnědých tónů a na podzim působí velmi přirozeně.
Největší trend? Vlasy, které vypadají dobře i bez neustálého barvení
Právě tady se letošní podzimní móda vlasů dostává k zajímavé pointě. Ženy po padesátce podle stylistů nechtějí pouze vypadat moderně. Stále častěji chtějí také účes, který nebude znamenat další povinnost.
Proto se prosazují barvy s více odstíny, jemné přechody, šedé blending techniky a střihy, které neztratí tvar několik týdnů po návštěvě salonu. Nejde tedy o to vypadat mladší za každou cenu. Spíš o to, aby vlasy působily zdravě, upraveně a přirozeně.
A právě proto může být letošní „zvláštní“ trend pro mnoho žen překvapivě osvobozující. Šediny už nemusí být nepřítelem. Mohou být součástí účesu. Letošní hlavní trend pro ženy nad padesát let jednoduše za „svobodu“ – tedy možnost nosit šediny, ofinu, copánky, barvu nebo dlouhé vlasy podle vlastního vkusu, nikoli podle toho, co se od ženy určitého věku očekává.
Zdroje článku:
wwd.com, cosmopolitan.com, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková