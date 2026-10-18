Stylisté vyhlásili nejlepší barvu oblečení pro podzim 2026. Není to ani bordó, ani černá

Říjen je měsíc, kdy většina z nás vytahuje ze skříně tmavé kabáty a svetry, které nosí rok co rok. Letos ale módní redaktoři doma i v zahraničí ukazují prstem na jeden odstín, který podzimní šatník oživí, a přitom nekřičí. Hodí se i pro ty, kdo se barev spíš bojí.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Švestka střídá bordó
Oficiální hlasování se sice nekonalo, přehledy podzimních trendů se ale letos nápadně shodují. Favoritem je sytá švestkově fialová, kterou zahraniční módní weby označují anglickým slovem plum. Barevně leží někde mezi tmavým vínem a fialovou.
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Ještě loni na podzim přitom všude vládla bordó. Letos jí módní svět dává pauzu a hlavní roli přebírá její fialovější sestřička.
Na přehlídkách kolekcí pro podzim a zimu 2026 sázely na švestkové modely například luxusní módní domy Hermès a Miu Miu.
Foto: Magnific.com Zkuste ji místo černé
Když se ochladí, saháme nejčastěji po jistotách, jako je černá, hnědá nebo šedá. Švestková je podobně tmavá a decentní, takže je může v šatníku klidně zastoupit. Outfit s ní ale působí svěžeji a méně předvídatelně.
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Velkou výhodou je její všestrannost. Obléknete ji do kanceláře, na nákup i na večerní akci.
Foto: Magnific.com Se kterými barvami ladí
Kdo chce mít jistotu, zkombinuje švestkovou s neutrálními tóny. Krásně jí to sluší vedle krémové, bílé, černé nebo čokoládově hnědé.
Odvážnější mohou vyzkoušet zelenou v mechovém nebo lesním odstínu. Obě barvy mají podobně hlubokou podzimní náladu, takže si navzájem nekonkurují.
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Pomáhají i materiály. Švestkový kabát přehozený přes obyčejné modré džíny vypadá moderně a švestková košile nebo top se zase skvěle doplní s hnědou semišovou bundou.
Jeden kousek na začátek
Oblékat se hned od hlavy k patě není nutné. Na vyzkoušení stačí jediný kus, třeba pletený svetr, kabát, sukně nebo kabelka.
Kdo si troufne na víc, může složit celý outfit z různých fialových tónů. Odstíny přitom nemusí přesně ladit.
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Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.whowhatwear.com/fashion/fall/autumn-fashion-colour-trends-2026, https://www.stylerave.com/royal-purple-plum-fall-2026/, https://www.parisselectbook.com/en/2026/08/26/plum-copper-canary-yellow-the-5-back-to-school-colours-of-autumn-2026-according-to-tagwalk/, https://www.iglanc.cz/modni-trendy/svestkova-fialova-barva-trendy-moda-saty-galerie/