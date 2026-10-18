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Stylisté vyhlásili nejlepší barvu oblečení pro podzim 2026. Není to ani bordó, ani černá

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Dennívýzva
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Říjen je měsíc, kdy většina z nás vytahuje ze skříně tmavé kabáty a svetry, které nosí rok co rok. Letos ale módní redaktoři doma i v zahraničí ukazují prstem na jeden odstín, který podzimní šatník oživí, a přitom nekřičí. Hodí se i pro ty, kdo se barev spíš bojí.
Stylisté vyhlásili nejlepší barvu oblečení pro podzim 2026. Není to ani bordó, ani černá

Stylisté vyhlásili nejlepší barvu oblečení pro podzim 2026. Není to ani bordó, ani černá

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 06:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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