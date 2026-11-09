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Studna na Zbirohu sahá 163 metrů pod zem a má podminované falešné dno. Nacisté pod zámkem údajně ukryli víc než jantarovou komnatu

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Zbirožská studna sahá 163 metrů do skály. Po válce z ní vytáhli spisy SS a zbraně, radar pak za uzávěrou odhalil řadu kovových předmětů.
Studna na Zbirohu sahá 163 metrů pod zem a má podminované falešné dno. Nacisté pod zámkem údajně ukryli víc než jantarovou komnatu

Studna na Zbirohu sahá 163 metrů pod zem a má podminované falešné dno. Nacisté pod zámkem údajně ukryli víc než jantarovou komnatu

Zdroj: Marek Vidtman / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.11.2026 06:00

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