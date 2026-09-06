Studentské koleji se vyhnul stavbou vlastního domu snů. Útulné bydlení s nádherným interiérem ho stálo minimum peněz

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Studentské koleji se vyhnul stavbou vlastního domu snů. Útulné bydlení s nádherným interiérem ho stálo minimum penězPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Mladý vysokoškolák se nechtěl kvůli studiu zadlužit. Aby ušetřil za vysoký nájem, rozhodl se postavit si vlastní malý dům za minimum nákladů.
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Zdroj: Fotografie: NimmETinyHouse / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Použitá čajová sedlina nabízí řadu nečekaných možností. V domácnosti dokáže nahradit i některé drahé prostředky
- Odolná koupelnová plíseň nemusí přežívat navždy. Překvapivě snadný postup ji odstraní i z dlouhodobě zanesených míst
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