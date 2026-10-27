Studenti z Ostravy zkrátili vyplňování onkologických záznamů z půl hodiny na dvě minuty

Vyplnit jeden záznam do Národního onkologického registru zabere zdravotníkovi běžně dvacet až třicet minut ručního přepisování dokumentace. Při zhruba 65 tisících nových onkologických případů ročně v Česku jde o obrovskou administrativní zátěž. Tým tří studentů z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO se rozhodl tento problém řešit a během 24hodinového hackathonu Rakathon 2026 vytvořil funkční aplikaci ONTRA.
Boris Pustějovský, Dominik Vilímek a Jindřich Brož pod hlavičkou týmu ICU postavili nástroj, který automaticky prochází lékařské zprávy, rozpoznává klíčové údaje o diagnóze, stadiu nemoci i léčbě a předvyplní formulář pro registr. U každé informace lze dohledat její původ v dokumentaci a tam, kde si zprávy odporují nebo kde údaj chybí, aplikace upozorní a nechá rozhodnutí na odborníkovi. Cílem nebylo zdravotníky nahradit, ale zbavit je mechanické práce. Vilímek to shrnuje tak, že místo zdlouhavého přepisování by mohli pouze ověřovat předvyplněné informace, přičemž půlhodinový proces by se zkrátil přibližně na dvě minuty.
Jednou z klíčových technických podmínek byl provoz aplikace přímo v nemocniční infrastruktuře bez závislosti na externích cloudových službách, aby citlivá data pacientů vůbec neopouštěla nemocnici. Výstupy zároveň odpovídají formátu NOR i mezinárodnímu standardu HL7 FHIR pro výměnu zdravotnických dat. Na dostupném testovacím souboru reálných záznamů dosáhla aplikace přesnosti přes 93 % a tým nezaznamenal případ, kdy by systém nejistý údaj chybně označil za ověřený. Pro širší testování vývojáři připravili generátor syntetických dat, díky němuž vznikly záznamy skoro dvou tisíc fiktivních pacientů a přes 8 800 lékařských zpráv.
Pustějovský přiznává, že nejtěžší bylo za jediný den postavit funkční řešení, které zároveň splňuje bezpečnostní požadavky nemocničního provozu. Výsledný projekt odráží kombinaci tří oborů zastoupených v týmu, tedy informatiky, kybernetiky a biomedicínského inženýrství. Brož vysvětluje, že zdravotnická aplikace musí technicky fungovat, ale nestačí to, protože je nutné rozumět také tomu, jak zdravotníci s informacemi pracují a jaké důsledky může mít jejich chybné vyhodnocení.
V celostátním finále Rakathonu tým získal druhé místo a finanční odměnu 50 000 korun. Nyní plánuje ověřit aplikaci na větším souboru reálných záznamů, navazuje na spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava a jedná s dalšími poskytovateli péče. Do budoucna chce systém rozšířit o další diagnózy, automatické zpracování radiologických zpráv a hlubší propojení s nemocničními informačními systémy.
Zdroj: VŠB - Technická univerzita Ostrava