Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Studenti z Litomyšle zachraňují Braunův Betlém u Kuksu před mechem a lišejníky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Barokní Braunův Betlém v Novém lese nedaleko Kuksu na Trutnovsku prochází každoroční restaurátorskou péčí. Studenti litomyšlské Fakulty restaurování Univerzity Pardubice odstraňují z venkovních soch…
DSC_0076

DSC_0076

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 12:40

Reklama
Další články z Náš REGION
Brněnští vědci stvořili hru, která hráče nechá zažít rasismus na vlastní kůži
Brněnští vědci stvořili hru, která hráče nechá zažít rasismus na vlastní kůži
Požár rodinného domu Na Přerovsku způsobil škodu za milion korun
Požár rodinného domu Na Přerovsku způsobil škodu za milion korun

Rozsáhlý požár zachvátil ve čtvrtek odpoledne rodinný dům ve Stříbrnicích na Přerovsku. Když na místo...

Rapper Hard Rico dostal za loupež a vydírání pět let
Rapper Hard Rico dostal za loupež a vydírání pět let

Olomoucký vrchní soud přitvrdil ostravskému rapperovi Enrico Peštovi, vystupujícímu pod přezdívkou Hard...

Uherskohradišťská nemocnice zaplnila kino Hvězda odbornou konferencí o kazuistikách
Uherskohradišťská nemocnice zaplnila kino Hvězda odbornou konferencí o kazuistikách

Uherskohradišťská nemocnice uspořádala 14. října v kině Hvězda již šestý ročník odborné konference...

Kardiovaskulární nemoci nečekají na stáří, pardubická nemocnice varuje před podceněním prevence
Kardiovaskulární nemoci nečekají na stáří, pardubická nemocnice varuje před podceněním prevence

Kardiovaskulární onemocnění si většina lidí spojuje se seniory, jenže lékaři pardubické nemocnice...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.