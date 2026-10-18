Studenti si od roku 2027 polepší na daních. Stát jim vrátí slevu přes čtyři tisíce korun ročně

Od 1. ledna 2027 budou moci studenti znovu využívat daňovou slevu, která byla na začátku roku 2024 zrušena v rámci vládního konsolidačního balíčku. Její návrat stanovuje zákon č. 180/2026 Sb., který již prošel legislativním procesem a byl vyhlášen ve Sbírce zákonů. Roční úleva bude činit 4 020 korun, což při splnění podmínek za celý rok odpovídá 335 korunám měsíčně.
Změna se může projevit například u vysokoškoláků zaměstnaných na pracovní smlouvu nebo u studentů, kteří si pravidelně přivydělávají na brigádách. Samotné studium však ještě nezaručuje, že člověk uvedenou částku skutečně ušetří. Studentská sleva totiž snižuje daňovou povinnost, nikoliv automaticky vyplácí peníze každému studentovi.
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Nová pravidla stanovují věkové hranice
Na obnovenou slevu budou mít nárok studenti, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání a splňují zákonné podmínky. U běžného studia bude rozhodující věková hranice 26 let. Výjimka se vztahuje na studenty prezenčních doktorských studijních programů, kteří mohou úlevu uplatňovat až do dovršení 28 let.
Samotná skutečnost, že je člověk zapsán na vysoké škole, proto nemusí v každém případě stačit. Důležité bude také posouzení studia podle pravidel pro soustavnou přípravu na budoucí povolání. Nárok se přitom nemusí vztahovat na celý kalendářní rok, například pokud student během roku překročí příslušnou věkovou hranici nebo přestane splňovat podmínky.
Zásadní roli bude hrát základní sleva na poplatníka, která podle současné právní úpravy činí 30 840 korun ročně. Představme si dva vysokoškoláky, kteří si každý vydělají 15 000 korun hrubého měsíčně a jejich příjem podléhá běžné patnáctiprocentní dani. Vypočtená měsíční daň před uplatněním slev bude 2 250 korun.
První student má u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani a uplatňuje základní měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun. Ta jeho daň sníží na nulu, takže obnovená studentská sleva mu již žádnou další úsporu nepřinese. Druhý student prohlášení nepodepsal, takže mu zaměstnavatel během roku příslušné slevy neuplatňuje a jeho čistá výplata může být nižší. Při následném ročním vypořádání daně ale může za splnění podmínek základní slevu využít také, a konečný výsledek proto může být u obou studentů stejný.
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Na celou úlevu dosáhnou především studenti s vyššími příjmy
Pro skutečné využití celé studentské slevy musí po odečtení ostatních příslušných slev zbývat daň alespoň 4 020 korun. Při celoročním příjmu 240 000 korun a patnáctiprocentní sazbě vychází předběžná daň na 36 000 korun. Po odečtení základní slevy na poplatníka ve výši 30 840 korun zůstane daňová povinnost 5 160 korun. zakonyprolidi.cz
Student splňující podmínky za všech dvanáct měsíců si ji následně může snížit o dalších 4 020 korun, takže výsledná daň bude činit 1 140 korun. Při stejných podmínkách, ale ročním příjmu pouze 180 000 korun, činí vypočtená daň 27 000 korun a základní sleva ji již zcela pokryje. Studentská úleva v takovém případě žádné další peníze nepřinese. Jde o modelové výpočty, které nepočítají s dalšími odpočty, slevami ani zvláštními způsoby zdanění příjmů.
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Zaměstnaní studenti budou moci novou úlevu uplatňovat průběžně prostřednictvím svého zaměstnavatele. Podmínkou bude podepsané prohlášení poplatníka k dani a prokázání nároku na slevu, zpravidla potvrzením o studiu. Měsíční zvýhodnění bude představovat 335 korun, pokud budou splněny všechny zákonné požadavky.
Studenti, kteří nárok nevyužijí během roku, jej mohou za příslušných podmínek uplatnit při ročním zúčtování nebo prostřednictvím daňového přiznání. Za jednotlivé kalendářní měsíce se bude sleva posuzovat podle toho, zda byly podmínky splněny na jejich počátku. Návrat studentského zvýhodnění se poprvé vztáhne na zdaňovací období roku 2027. Při vypořádání příjmů za rok 2026 se proto ještě použijí dosavadní pravidla bez studentské slevy.
zakonyprolidi.cz, financnisprava.gov.cz