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Studenti si od roku 2027 polepší na daních. Stát jim vrátí slevu přes čtyři tisíce korun ročně

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Studentům, kteří při škole pracují nebo podnikají, se od ledna 2027 vrátí daňová úleva ve výši 4 020 korun ročně. Obnovení studentské slevy přináší již schválená změna zákona o daních z příjmů. Na celou částku však automaticky nedosáhne každý. Rozhodující bude nejen věk a forma studia, ale především výše příjmů a skutečně vypočtená daň.
Studentům, kteří při škole pracují nebo podnikají, se od ledna 2027 vrátí daňová úleva ve výši 4 020 korun ročně.

Studentům, kteří při škole pracují nebo podnikají, se od ledna 2027 vrátí daňová úleva ve výši 4 020 korun ročně.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 11:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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