Stubb chce Rusko izolovat i s ním mluvit. Kreml po finském zákonu o jaderných zbraních chystá protiopatření

Ruské ministerstvo zahraničí zveřejnilo 3. června 2026 na svém oficiálním kanálu materiál, ve kterém položilo vedle sebe dvě skupiny výroků finského prezidenta. První tvořila květnová věta z rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera, že je čas začít s Ruskem mluvit. Druhou tvořily jeho starší výzvy k maximálnímu tlaku na Rusko a výroky o sankcích a zmrazených ruských aktivech. Stubb v materiálu nebyl sám. Moskva k němu přiřadila Merze, Macrona, Kallasovou i von der Leyenovou a celou skupinu vylíčila jako politiky, kteří střídají tvrdou rétoriku s nabídkami jednání podle toho, co se jim zrovna hodí.
Jedna věta z novoročního projevu vysvětluje Stubbův postup
Tvrdou polohu Stubb formuloval bez okolků. V srpnu 2025 řekl v rozhovoru pro Yle, že Evropa dělá dobře, když Rusko drží v izolaci. V únoru 2026 na Mnichovské bezpečnostní konferenci postavil bezpečnost Evropy na silné obraně a podpoře Ukrajiny. O pár dní později v Kyjevě označil ruskou invazi za strategické selhání Ruska a hájil zásadu „mír skrze sílu“.
Před oběma únorovými vystoupeními ovšem zazněl novoroční projev z 1. ledna 2026. Stubb v něm za cíl Finska označil fungující a mírové vztahy s Ruskem a vzápětí dodal, že všechno závisí na ruských krocích. Pak přidal větu, že zahraniční politika nikdy není černobílá a má mnoho odstínů šedi. Ta věta jeho postoj shrnuje lépe než kterýkoli citát vytržený samostatně. Smířlivý a tvrdý tón se u Stubba střídaly už v zimě, takže představa úhledné řady od odstrašení k dialogu je příliš uhlazená. Co se nemění, je podmínka připojená ke každé zmínce o rozhovorech.
Nejvstřícněji zatím zněl květnový rozhovor pro Corriere della Sera, ve kterém Stubb řekl, že je čas začít s Ruskem mluvit. V tomtéž rozhovoru přiznal, že není jasné kdy ani kdo by jednal, a trval na koordinaci s partnery, jmenovitě se skupinou E5 a se seversko-pobaltskými státy. V červnu na Kultaranta Talks zopakoval, že obnovení dialogu nemá žádný časový plán a bude vyžadovat vzájemnou důvěru.
Jaderné zbraně na finské půdě: co Zacharovová Helsinkám vzkázala
Necelý měsíc po materiálu ministerstva, 29. června 2026, přitvrdila jeho mluvčí Marija Zacharovová. Komentovala finský zákon, který umožňuje dovoz a rozmístění jaderných zbraní na finském území, a prohlásila, že finské bezpečnostní kroky vytvářejí přímé hrozby pro Rusko. Moskva podle ní přijme dodatečná politická a vojensko-technická opatření, která budou „včasná a efektivní“.
Co by ta opatření měla obnášet, Zacharovová neřekla. Nepřidala žádný seznam ani harmonogram, takže z jejího prohlášení se dá vyčíst jen odhodlání reagovat, nikoli podoba reakce.
Co může přijít podél 1 340 kilometrů rusko-finské hranice
Přímý vojenský útok na Finsko jako členský stát NATO z dostupných zdrojů nevyplývá. Stubb svou bezpečnostní strategii staví právě na alianční příslušnosti, kterou považuje za nejsilnější záruku.
Pro Moskvu je Finsko zvlášť citlivý soused. Po desítkách let opustilo neutralitu a dnes se zapojuje do jaderného odstrašení aliance. Kreml proto jeho bezpečnostní kroky vnímá osobněji a odpovídá na ně adresněji než u vzdálenějších spojenců.
Do úvahy tak přicházejí nástroje dlouhodobého nátlaku na 1 340 kilometrů dlouhé společné hranici. Patří k nim vojenské signály přímo u čáry, diplomatické restrikce a informační operace. Vedle nich je možné i rozmístění dalších ruských kapacit v severozápadním vojenském okruhu.
Necelý měsíc před ruským výpadem jednal Stubb v Praze
Vzorec, který Moskva použila proti Stubbovi, se dá přenést na kteréhokoli evropského politika. Kdo spojuje tlak na Rusko s ochotou jednat, může se ocitnout ve stejném rámci a dostat stejnou pohrůžku protiopatřeními. Stačí odmítnout ruský výklad, podle kterého se podpora Ukrajiny a ochota k rozhovorům navzájem vylučují.
Česka se ta debata týká přímo. Stubb navštívil Prahu 4. a 5. května 2026, necelý měsíc před zveřejněním ruského materiálu. S českou stranou probíral bezpečnost východního křídla NATO, ruskou agresi proti Ukrajině a otázku, jak má Evropa převzít větší díl odpovědnosti za vlastní obranu.