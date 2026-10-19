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Stubb chce Rusko izolovat i s ním mluvit. Kreml po finském zákonu o jaderných zbraních chystá protiopatření

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Dennívýzva
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Alexander Stubb za necelý rok pronesl výroky, které ruská diplomacie teď předvádí jako důkaz evropského pokrytectví. Kdo jeho projevy seřadí podle data, najde u každé zmínky o rozhovorech podmínky, které Moskva pomíjí. Otevřené zůstává, co Kreml myslí slibem „včasných a efektivních“ opatření.
Stubb chce Rusko izolovat i s ním mluvit. Kreml po finském zákonu o jaderných zbraních chystá protiopatření

Stubb chce Rusko izolovat i s ním mluvit. Kreml po finském zákonu o jaderných zbraních chystá protiopatření

Zdroj: Foto: Number 10 - licence OGL 3
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 14:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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