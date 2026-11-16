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Stržená trolej u Nádraží Holešovice zkomplikovala tramvajový provoz před demonstrací na Letné

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Krátce po poledni v neděli se u Nádraží Holešovice strhla trolej a na několik minut ochromila provoz pražských tramvají. Situace nastala v nevhodnou dobu,…
6_tramvaj_pixabay_

6_tramvaj_pixabay_

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 08:15

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