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Strýcová popsala boj za práva deblistů a neúctu k Siniakové. Poslali ji do kvalifikace, je to bez respektu

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Kateřina Siniaková je deblová světová jednička. Přesto ji US Open poslalo do kvalifikace mixu a české tenistky mluví o chybějícím respektu.
Strýcová popsala boj za práva deblistů a neúctu k Siniakové. Poslali ji do kvalifikace, je to bez respektu

Strýcová popsala boj za práva deblistů a neúctu k Siniakové. Poslali ji do kvalifikace, je to bez respektu

Zdroj: Tatiana / Creative Commons / CC-BY-SA
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.10.2026 15:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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