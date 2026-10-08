Strýcová popsala boj za práva deblistů a neúctu k Siniakové. Poslali ji do kvalifikace, je to bez respektu

Večer 6. října na kurtu Lotus v Pekingu to vypadalo jako obyčejná práce. Siniaková s Čang Šuaj, nasazené jedničky, smetly v prvním setu domácí pár Jüan Jüe a Feng Šuo 6:1, ve druhém přidaly 7:6 a šly dál. Bez dramatu, bez titulků na hlavních stránkách. Právě v tom je jádro problému, o kterém se v českém tenise posledních dní mluví nahlas: hráčka s jedním z nejbohatších deblových životopisů současnosti umí vyhrávat skoro všechno, jen ne pozornost. A letos v srpnu se ukázalo, že jí výsledky nemusí stačit ani k místu v hlavní soutěži grandslamu.
Dvě světové jedničky, osm týmů, dvě místa
Smíšená čtyřhra na US Open prošla pro rok 2026 přestavbou. Pořadatelé ji pojali jako samostatnou podívanou s hvězdami ze dvouhry a se zkráceným bodováním. Hlavní soutěž měla šestnáct dvojic: šest přímých účastí, osm divokých karet a dvě místa pro vítěze kvalifikace. O ta dvě místa se přetahovalo osm týmů.
Mezi nimi byli Siniaková a Brit Henry Patten, tedy úřadující deblová světová jednička žen a deblová světová jednička mužů. Paradox nezamlčelo ani samotné US Open. V oficiálním článku z 19. srpna oba výslovně označilo za „deblové světové jedničky“, které si hlavní soutěž musí vybojovat ve dvou kvalifikačních zápasech.
Divoké karty přitom v hlavní soutěži dostaly páry postavené kolem singlových jmen. Na vrcholu startovního pole stála Aryna Sabalenková s Novakem Djokovičem. Marketingová logika je čitelná: dvojice ze dvouhry prodává vstupenky a televizní přenos. Sportovní logika ale zůstala stranou. Podle nás je to přesně ten moment, kdy turnaj přestává měřit kvalitu deblu a začíná měřit slávu.
Siniaková s Pattenem odpověděli na kurtu. Kvalifikací prošli po dvou výhrách: nad Tatjanou Mariaovou s Valentinem Vacherotem a nad Peyton Stearnsovou s Christianem Harrisonem, v obou případech 4:1, 4:2. V hlavní soutěži je pak los poslal právě na Sabalenkovou s Djokovičem. Pro pořadatele šlo o ideální obraz: hvězdy ze dvouhry proti specialistům, kteří se museli prokousat přes kvalifikaci.
„Hrozně bez respektu.“ Co zaznělo v české debatě
Nejostřeji se v Česku ozvala Lucie Šafářová. Bývalá deblová světová jednička a zároveň hráčka elitní pětky ve dvouhře zná oba světy z vlastní zkušenosti. V pořadu KANÁR+ podle Sport.cz řekla, že poslání deblistů do kvalifikace mixu bylo „hrozně bez respektu“. US Open tím podle ní jen potvrdilo propast mezi dvouhrou a čtyřhrou a ukázalo nedostatek respektu k tenisu jako celku.
Přidala se Klára Suchoňová. V debatě zaznělo, že Siniaková prostě není taková celebrita jako singlistky, a proto ji pořadatelé snadno odsunou. Padl i výraz „absolutní nespravedlnost“.
Bývalé hráčky zmínily i čerstvý příklad z Pekingu. Zápas Siniakové se Svitolinovou byl podle nich zařazen na menší kurt Brada Drewetta. Na větších kurtech Moon a Lotus přitom hrály hráčky s nižším postavením. Jde o detail, ale takových detailů se v kariéře deblistky nasbírají stovky.
Strýcová a jiná podoba respektu
Do debaty patří i Barbora Strýcová, další bývalá deblová světová jednička. Slova, která jsme od ní dohledali, se ovšem netýkají US Open, ale konce září, kdy český tým slavil triumf v Billie Jean King Cupu. Siniaková se tehdy na kurt nedostala, protože zápasy byly rozhodnuté dřív, než přišla řada na čtyřhru.
„Nedat ji do sestavy bylo hrozně divné,“ přiznala Strýcová v rozhovoru pro iDNES.cz. Hned ale dodala, jak se k tomu Siniaková postavila: roli přijala a podle Strýcové „holky tlačila i z lavičky“. Nakonec si z toho dělala legraci, že je fajn, když si nemusela „ani ťuknout“.
Zní to jako drobná historka z šatny. Dobře ale ukazuje, co Siniakovou dělá výjimečnou i mimo statistiky. Tým od ní bere profesionalitu jako samozřejmost, stejně jako výsledky. A samozřejmost se snadno přehlíží.
Proč to není jen uražená ješitnost
Siniaková sama o rozdílu mezi deblovou a singlovou jedničkou mluvila už v roce 2024. V rozhovoru pro Tennis Majors popsala, že ani na vrcholu žebříčku nemá stejné výhody jako jednička ve dvouhře, třeba při tréninkových možnostech nebo v mediálním programu. Titulek rozhovoru byl výmluvný: „Ve čtyřhře jsem toho dokázala hodně, ale nikoho to nezajímá.“
Přitom jde o životopis, který se v tenisové historii píše málokomu. US Open ji představuje jako držitelku kariérního zlatého slamu v ženské čtyřhře, tedy všech čtyř grandslamů a olympijského zlata, a jako jedenáctinásobnou grandslamovou šampionku v ženském deblu. Kdyby takové číslo měla singlistka, byla by tváří každé reklamní kampaně turnaje.
Rozdíl se dá vyčíst už ze samotné stavby turnajů. Jak velký prostor dostávají obě disciplíny v Pekingu a ve Wu-chanu:
|Turnaj (WTA 1000)
|Termín
|Singlistky
|Deblové páry
|China Open, Peking
|30. 9. až 11. 10. 2026
|96
|32
|Wuhan Open
|12. až 18. 10. 2026
|56
|28
Kdo se do deblového pavouku dostane, určují na okruhu WTA jasná pravidla. Podle řádu WTA pro rok 2026 se u turnaje kategorie 1000 s 32 páry místa rozdělují takto:
- 24 míst pro přihlášky předem, podle nejvyššího kombinovaného deblového žebříčku obou hráček,
- 5 míst pro přihlášky na místě, kde už se počítá kombinovaný singlový nebo deblový žebříček,
- 2 běžné divoké karty,
- 1 zvláštní divoká karta (exemption wild card).
Na běžném turnaji WTA by tedy deblová jednička s partnerkou nikdy nemusela řešit, jestli se do hlavní soutěže vejde. Deblový žebříček tu má svou váhu. US Open si pro mix napsalo vlastní pravidla a v nich váha žebříčku ustoupila divokým kartám. Podle nás je to nejpřesnější vysvětlení celé kauzy: nejde o jedno nešťastné rozhodnutí, ale o soutěž postavenou tak, aby v ní deblová excelence sama o sobě nestačila.
Zastání by deblisté mohli hledat u hráčské asociace PTPA, která mezi své hlavní cílové skupiny řadí i stovku nejlepších deblistů a deblistek. Organizovaná kampaň kvůli mixu na US Open ale zatím nevznikla. Česká kritika zůstává u slov bývalých hráček. Zato hlasitých.
Peking pokračuje, Češky drží tempo
Zatímco se debatuje, sezona běží. Siniaková s Čang Šuaj jsou v Pekingu nasazené jedničky a po vítězství nad čínským párem pokračují v turnaji, jehož celková ženská dotace přesahuje 200 milionů korun.
Daří se i ve dvouhře. Karolína Muchová vydřela výhru nad Naomi Ósakaovou 7:5, 1:6, 7:6 a je ve čtvrtfinále. Tam ji čeká krajanka Nikola Bartůňková, která porazila Sinju Krausovou 6:0, 4:6, 6:3. Česká účast v semifinále je tak jistá. Linda Nosková naopak v osmifinále nestačila na Jekatěrinu Alexandrovovou a prohrála 2:6, 2:6.
Další zastávkou je Wu-chan od 12. října. Kauza kolem US Open start Siniakové nijak neohrožuje, kritika postavení deblu se do programu nepromítá. V Česku přenáší oba turnaje Canal+ Sport, zápasy WTA běží na Canal+ Sport 2, souběžné duely jsou dostupné jako streamy.
V Pekingu tak hraje vedle sebe dvojí tenis. Jeden má velké kurty, velká jména a velké reflektory. Druhý má Siniakovou, která na menším kurtu bez okolků vyhrává jako vždycky. Kdyby se váha disciplíny měřila jejím životopisem, nikdo by ji do kvalifikace neposlal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář