Štrúdl z jogurtového těsta a letních jablíček: Jednoduchý recept na křehký moučník, který je hotový raz dva

Když na zahradě začnou dozrávat první letní jablka, u nás doma se skoro automaticky vytahuje recept na štrúdl z jogurtového těsta. Vracíme se k němu hlavně proto, že je rychlý, bez kynutí a těsto se nechá zpracovat i ve dnech, kdy člověk nemá chuť trávit v kuchyni celé odpoledne. Proti klasickému listovému těstu je to klidnější práce a díky bílému jogurtu zůstane závin křehký, ale ne suchý.
Recept na
nevypadá složitě, štrúdl nepředstírá cukrářskou disciplínu, ale na stole působí poctivě a domácky. Letní jablka bývají dost šťavnatá, někdy až moc, takže po nastrouhání pomůže je lehce vymačkat nebo nechat pár minut okapat. Náplň se pak nerozteče do všech stran a těsto se opravdu upeče, ne jen zvlhne. Když jsou jablka kyselejší, přidám o lžíci cukru víc. U sladkých často stačí skořice a hotovo. Štrúdl nemusí stát na listovém těstě
má v Jablečný závin českých kuchyních pevné místo, o tom není moc co řešit. Jogurtové těsto je ale jedna z těch domácích zkratek, které dávají smysl i po letech. V poslední době se objevuje v mnoha sdílených receptech a není to náhoda. Základ se většinou drží při zemi: hladká mouka, bílý jogurt, máslo, vejce a špetka soli. Z téhle kombinace vznikne těsto vláčné, dobře tvárné a při pečení poměrně spolehlivé. Recept na křehký domácí štrúdl z jogurtového těsta
Z uvedené dávky vyjdou
3 menší štrúdly. Těsto se nenechává kynout, takže se recept hodí i na běžný den, když chcete upéct něco ke kávě nebo dětem na svačinu, ale nechcete z toho dělat půldenní akci.
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 25 až 30 minut Teplota trouby: 200 °C Počet porcí: 3 záviny Ingredience pro přípravu 400 g hladké mouky 150 g bílého jogurtu 250 g másla 1 ks vejce do těsta 1 špetka soli 700 až 800 g letních jablek 4 až 5 lžic cukru krupice 1 až 2 lžičky mleté skořice 1 ks vejce na potření 2 až 3 lžíce strouhanky, pokud jablka pustí hodně šťávy moučkový cukr na posypání hotového závinu Postup přípravy domácího jablečného štrúdlu
1. Do mísy nebo rovnou na vál nasypte
hladkou mouku, přidejte špetku soli, vejce, bílý jogurt a změklé máslo. Zpracujte hladké těsto. Když má máslo správnou teplotu a není tvrdé z lednice, jde to překvapivě rychle.
2. Hotové
těsto ještě krátce propracujte rukama, aby se spojilo do kompaktní hmoty. Jestli se lepí, podsypte ho trochou mouky. Jen opatrně, příliš mouky navíc umí z křehkého těsta udělat zbytečně tuhé.
3. Přichystejte si
jablka. Oloupejte je, nastrouhejte nahrubo a podle toho, kolik pustí šťávy, je jemně vymačkejte. U letních jablek tenhle krok většinou nevynechávám, bývají šťavnatější než ta pozdější skladovaná. Těsto rozdělte na 3 stejné části
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4. Každou část vyválejte na pomoučněné ploše na tenčí obdélník. Nemusí být ukázkový, štrúdl není školní rýsování a po zavinutí se drobné nerovnosti ztratí.
5. Pokud jsou
jablka hodně mokrá, nasypte na každý plát trochu strouhanky. Potom rozprostřete nastrouhaná jablka, posypte je cukrem a skořicí.
6. Okraje těsta zahněte lehce dovnitř a pláty opatrně zaviňte. Přesuňte je na plech vyložený pečicím papírem, spojem dolů. Závin pak při pečení lépe drží tvar a méně se otevírá.
7. Povrch potřete rozšlehaným
vejcem. Kůrka díky tomu chytí pěknou barvu a štrúdl nebude po upečení vypadat bledě.
8. Pečte v troubě vyhřáté na
200 °C asi 25 až 30 minut, dokud povrch nezezlátne. Trouby si žijí vlastním životem, takže ke konci pečení je lepší na plech občas mrknout. Zdroj: Hadonos, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, Štrúdl pečeme v troubě dozlatova
9. Upečený
štrúdl nechte chvíli zchladnout, potom ho poprašte moučkovým cukrem a nakrájejte na řezy. Nejlepší bývá ještě vlažný. Do druhého dne ale vydrží dobře, pokud ho uložíte v chladu a přikryjete utěrkou nebo dáte do dózy. Ještě pár věcí, které se u jogurtového těsta hodí vědět Pro výraznější náplň můžete k jablkům přidat hrst rozinek nebo trochu nasekaných ořechů. Jestli se těsto při vyvalování příliš zahřeje, dejte ho na 10 minut do lednice. Zpevní a bude se s ním pracovat o něco snáz.
U letních jablek se často vyplatí začít s menším množstvím cukru. Hotový štrúdl se dá vždycky dosladit moučkovým cukrem navrch.
Jogurtové těsto je oblíbené hlavně proto, že u něj nečekáte na kynutí, a přesto nepůsobí jako nouzové řešení. Máslo mu dá křehkost, jogurt zase jemnější strukturu. Díky tomu se těsto dobře vyvaluje a po upečení nemá sklony být suché. Kdo někdy zápasil s kupovaným listovým těstem, které se trhá nebo naopak lepí, ten rozdíl pozná rychle.
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