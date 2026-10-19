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Štrúdl z jogurtového těsta a letních jablíček: Jednoduchý recept na křehký moučník, který je hotový raz dva

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Jakmile na zahradě dozrávají první letní jablíčka, u nás doma přichází čas na štrúdl z jogurtového těsta. Dělám ho právě proto, že je rychlý, bez kynutí a těsto se s ním krásně poddá i ve dnech, kdy člověk nechce v kuchyni strávit půl odpoledne. Oproti klasickému listovému těstu je práce klidnější a díky bílému jogurtu zůstává závin příjemně křehký.
Obrázek k receptu na Štrúdl z jogurtového těsta a letních jablíček: Jednoduchý recept na křehký moučník, který je hotový raz dva

Obrázek k receptu na Štrúdl z jogurtového těsta a letních jablíček: Jednoduchý recept na křehký moučník, který je hotový raz dva

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Štrúdl z jogurtového těsta a letních jablíček: Jednoduchý recept na křehký moučník, který je hotový raz dva
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 01:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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