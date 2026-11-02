Stropnický po letech prolomil rodinné mlčení. S bývalou ženou našel cestu k usmíření, s dcerou Kordulou dál čeká

Martin Stropnický má za sebou několik zásadních životních změn. Po rozvodu s herečkou Veronikou Žilkovou začal novou životní etapu po boku mladší partnerky Markéty Horňákové a postupně se stáhl z politického i diplomatického prostředí. V rozhovoru zveřejněném 1. listopadu na iDNES.cz se vrátil také k rodinným vztahům, které nebyly vždy jednoduché. Přiznal, že s první manželkou Lucií po dlouhých letech našli společnou řeč. Jejich společná minulost přitom zahrnuje nejen výchovu tří dětí, ale také rozchod a pozdější obnovení manželství. Současné usmíření tak představuje další změnu v jejich dlouholetém vztahu.
První manželství prošlo několika zvraty
Se svou první ženou Lucií Borovcovou, dcerou známého textaře Zdeňka Borovce, prožil Stropnický významnou část života. Narodily se jim tři děti, syn Matěj a dcery Anna a Františka. Jejich soužití však nebylo nepřetržité, protože se v minulosti rozvedli a následně se rozhodli manželský svazek obnovit. Ani druhý pokus nakonec nevedl k trvalému společnému životu. Přesto je dnes spojuje nejen rodinná historie, ale také dospělé děti, s nimiž Stropnický udržuje blízké vztahy. Právě skutečnost, že se bývalí manželé po letech dokázali usmířit, patří k důležitým osobním tématům, o nichž bývalý diplomat nyní promluvil.
Podstatně složitější zůstává vztah s Kordulou Stropnickou, která v září oslavila jednadvacáté narozeniny. Její rodiče se rozešli v roce 2022 a jejich manželství bylo oficiálně ukončeno o rok později. Stropnický již v zářijovém rozhovoru pro týdeník Téma přiznal, že dceru od rozchodu s její matkou osobně neviděl. Podle svých slov jí pravidelně píše a snaží se s ní obnovit kontakt, Kordula však o setkání zatím nestojí. Herec přesto doufá, že se jejich vztah v budoucnu podaří napravit. Veřejně ovšem není potvrzeno, že by od jeho zářijového vyjádření nastal v jejich komunikaci zásadní posun.
Rozchod rodičů se stal předmětem opakovaných veřejných vyjádření dalších členů rodiny. Veronika Žilková v srpnovém rozhovoru pro iDNES.cz uvedla, že po rozpadu manželství usilovala o střídavou péči o tehdy nezletilou Kordulu. Stropnický podle jejího vyjádření takové řešení odmítl a další komplikací byl jeho dlouhodobý pracovní pobyt v Izraeli. Když se bývalý ministr později veřejně zmínil o odloučení od dcery, ostře na jeho slova reagovala Agáta Hanychová. Kritizovala především to, že se o citlivých rodinných záležitostech hovoří prostřednictvím médií. Samotná Kordula se k otcovým posledním vyjádřením v citovaných zprávách přímo nevyjádřila.
Po návratu z diplomacie začal žít jinak
Změny v osobním životě Stropnického provázel také konec jeho působení v zahraniční diplomacii. V letech 2018 až 2023 zastával funkci českého velvyslance v Izraeli, kde se seznámil se svou současnou partnerkou Markétou Horňákovou. Ta na zastupitelském úřadě působila nejprve jako stážistka a později jako konzulární asistentka. Po návratu do České republiky se dvojice usadila v Nymburce a soukromí se snaží chránit před výraznější mediální pozorností. Stropnický v září uvedl, že v Horňákové našel životní partnerku, se kterou je spokojený. Přestože dvojice používá stejné příjmení, podle jeho tehdejšího vyjádření nebyli manželé.
Bývalý ministr obrany tak vstupuje do další životní etapy s rozdílnými zkušenostmi ze svých rodinných vztahů. Zatímco s první manželkou se mu podařilo po letech překonat dřívější neshody, s nejmladší dcerou se dosud osobně nesetkává. Vztah s Kordulou přitom zůstává jediným z jeho čtyř vztahů s žijícími dětmi, který podle jeho veřejných vyjádření dlouhodobě nefunguje. Jeho naděje na usmíření zatím nemá potvrzený výsledek. Kordula je již dospělá a rozhodnutí o případném obnovení osobního kontaktu je také na ní. Stropnický dal nicméně opakovaně najevo, že o možnost znovu se s dcerou setkat stále stojí.
iDNES.cz, ŽivotvČesku.cz