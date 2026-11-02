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Stropnický po letech prolomil rodinné mlčení. S bývalou ženou našel cestu k usmíření, s dcerou Kordulou dál čeká

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Herec a bývalý ministr Martin Stropnický se krátce před sedmdesátými narozeninami ohlédl za svým soukromým životem. Po letech se mu podařilo urovnat vztah s první manželkou Lucií, s níž má tři dospělé děti. Zatímco jedno dávné rodinné napětí se podařilo překonat, vztah s nejmladší dcerou Kordulou, kterou má s Veronikou Žilkovou, zůstává komplikovaný. Osobně se neviděli více než čtyři roky.
Stropnický po rozvodu se Žilkovou překvapil osobním přiznáním. Po dlouhých letech napravil jeden důležitý vztah.

Stropnický po rozvodu se Žilkovou překvapil osobním přiznáním. Po dlouhých letech napravil jeden důležitý vztah.

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 12:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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