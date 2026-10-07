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Stropní světlo do obýváku, které se nebude tvářit jako z hotelové haly

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Znáte to. Vejdete do obýváku, rozsvítíte a místo hřejivé atmosféry z vás ostré světlo udělá recepčního u nočního pultu. Studená záře, plochý prostor bez stínů a nulová útulnost. Stropní osvětlení přitom patří k nejdůležitějším prvkům obývacího pokoje, přesto se často vybírá ve spěchu mezi nákupem koberce a zrcadla do předsíně. Nejdřív změřte prostor, až potom vybírejte styl […]
Zdroj obrázku: Pixel-Shot / stock.adobe.com

Zdroj obrázku: Pixel-Shot / stock.adobe.com

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 10:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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