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Strojírenský veletrh zaplní brněnské výstaviště. Řidiči musí počítat s kolonami

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Brněnské výstaviště v úterý zaplní návštěvníci Mezinárodního strojírenského veletrhu. V jeho okolí se proto dá očekávat hustší doprava a kolony. Řidiči mohou k parkování využít několik míst v okolí výstaviště, jejichž aktuální obsazenost lze sledovat online.
Strojírenský veletrh zaplní brněnské výstaviště. Řidiči musí počítat s kolonami

Strojírenský veletrh zaplní brněnské výstaviště. Řidiči musí počítat s kolonami

Zdroj: Lucie Sklenářová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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