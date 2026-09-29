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Striktní zásady Kinského v Premier League. Prakticky zmizel ze sociálních sítí, nic nečte

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Brankář Tottenhamu nečte noviny, ignoruje sportovní komentáře a na sociálních sítích prakticky nepůsobí. Podle jeho otce jde o vědomou mentální ochranu, ne o pózu.
Striktní zásady Kinského v Premier League. Prakticky zmizel ze sociálních sítí, nic nečte

Striktní zásady Kinského v Premier League. Prakticky zmizel ze sociálních sítí, nic nečte

Zdroj: Tottenham Hotspur
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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