Striktní zásady Kinského v Premier League. Prakticky zmizel ze sociálních sítí, nic nečte

Antonín Kinský starší to popsal na srazu Klubu ligových brankářů pro týdeník Gól jednoznačně: syn si kolem sebe vytvořil ochrannou bublinu. Nečte, co se o něm píše, nesleduje reakce fanoušků, nepřipouští si tlak, který Premier League generuje každý víkend. „Anglie z něj udělala úplně jiného gólmana,“ řekl otec s tím, že ho synův posun upřímně překvapil. A Tottenham mu dal za pravdu, na konci června 2026 s dvacetiletým Čechem podepsal novou smlouvu.
Bublina, kterou si postavil sám
Důležité je, co za Kinského přístupem nestojí. Žádný klubový zákaz, žádné formální doporučení psychologa, žádná reakce na jeden konkrétní průšvih. Podle všech dostupných zdrojů jde o osobní nastavení, které si brankář nese dlouhodobě. Už po debutu proti Liverpoolu v lednu 2025 mluvil o tom, že se během zápasu soustředí výhradně na sebe a na jednotlivé situace. Otec to potvrzuje: syn na sociálních sítích působí jen výjimečně, noviny nebere do ruky a sportovní komentáře ho nezajímají.
Přesně doložit, zda Kinský účty smazal, utlumil, nebo je nechal spravovat někomu jinému, z veřejných zdrojů nejde. Ověřené je jen otcovo vyjádření, že tam „prakticky nepůsobí“. Výsledek je ale stejný: v nejhlasitější lize světa si vybírá, co k sobě pustí.
Madrid jako lakmusový papírek
Logiku takového filtru zpětně potvrdil březen 2026. V osmifinále Ligy mistrů proti Atléticu Madrid inkasoval Kinský tři góly za sedmnáct minut a trenér Igor Tudor ho vystřídal. „Chránil jsem hráče i tým,“ vysvětlil Tudor na tiskové konferenci. Sociální sítě v tu chvíli explodovaly.
Kinský zareagoval jedinou instagramovou story: poděkoval za podporu a napsal „Ze snu noční můra a zase zpátky.“ Pak ticho. Žádné vysvětlování, žádná obhajoba, žádné čtení komentářů. Otec říká, že syn chybu uzavře jako součást řemesla a jde dál. Právě tady se ukazuje rozdíl mezi image a skutečným mentálním režimem: Kinský nepotřeboval po katastrofálním večeru měnit návyky, protože je měl nastavené dávno předtím.
Z debaklu k nové smlouvě
Co následovalo po Madridu, mluví za vše. Kinský se vrátil do branky a odchytal závěrečných sedm ligových zápasů sezony. Sportovní ředitel Tottenhamu Johan Lange při podpisu nového kontraktu vyzdvihl jeho profesionalitu a mentalitu. Trenér Roberto De Zerbi ho označil za klíčovou součást záchrany. Sám Kinský v rozhovoru pro klubový web mluvil o velkém zlepšení celkové hry a připsal ho trenérům brankářů v Tottenhamu.
Posun od příchodu ze Slavie v lednu 2025 je měřitelný. Analytici Premier League už před přestupem identifikovali jeho nadstandardní rozehrávku a práci s centry. Otec přidává kontext: syna držel v poli až do třinácti čtrnácti let, aby se naučil hrát nohama. Dnes je výsledkem brankář s distribucí oběma nohama, větší autoritou ve vápně a, podle otcových slov, úplně jiná osobnost mezi tyčemi.
Reprezentační otazník před Anglií
Kinského mentální disciplína dostává nový rozměr na reprezentačním srazu. V úterý 29. září 2026 hraje Česko v Praze proti Anglii v Lize národů, odveta ve Wembley je 6. října. Proti Chorvatsku v pátek chytal Lukáš Horníček, trenér Santi Denia po zápase řekl jen: „Mám tři skvělé gólmany, v dalším zápase uvidíte.“
Hierarchie je otevřená. Matěj Kovář má kredit za baráž i mistrovství světa, Horníček dostal šanci a nezklamal, Kinský je aktuální jednička Tottenhamu. Podle analýzy iROZHLAS i expertů Petra Čecha a Martina Vaniaka jde o mimořádně silnou trojici bez pevně uzavřeného pořadí. Česko je v brankářích, poprvé za dlouhou dobu, skutečná velmoc.
Ať už Kinský v úterý nastoupí, nebo ne, jeho přístup zůstane stejný. Noviny neotevře, komentáře nepřečte. Výsledek uvidí na tabuli.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl