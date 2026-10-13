Strickland odmítá bránit titul v UFC, dokud mu nezvednou plat. Fanoušci se postavili na jeho stranu

Šampion si otevřel troje zadní vrátka a jedny vedou k Jakeovi Paulovi
Strickland je úřadující šampion střední váhy UFC, tedy divize do 185 liber, jedné z kategorií největší organizace smíšených bojových umění na světě. Pás získal 9. května 2026 na turnaji UFC 328, kde na body zdolal Khamzata Chimaeva. Obhajovat ho má proti Francouzi Nassourdinu Imavovovi, jenže k tomu zatím chybí maličkost.
„Nebudu zápasit ani podepisovat žádnou smlouvu, dokud tohle nevyřeším,“ napsal Strickland na síti X. Jeho příspěvek cituje server MMA Fighting. O pár dní dřív podle Sherdogu uvažoval nahlas o přesunu do polotěžké váhy, rychlém dokončení kontraktu a zápase s youtuberem Jakem Paulem.
Z veřejných příspěvků, které si redakce MMAmag seřadila podle data od září do 12. října 2026, je vidět stupňování: nejdřív nespokojenost při vyjednávání o obhajobě, potom hrozba vzdání se pásu, nakonec odmítnutí podpisu. Není to jeden výbuch. Je to tlak na vedení organizace.
Celý spor přitom stojí na jediné částce, která se po sítích šíří už několik dní. V přepočtu na koruny vypadá úplně jinak, než čekáte.
Osm set tisíc dolarů zní jako jackpot. Pak to hodíte do kalkulačky
Podle neověřených informací ze sociálních sítí má UFC Stricklandovy nabízet 400 000 dolarů za nástup do klece a dalších 400 000 dolarů navíc v případě výhry. Takhle funguje v UFC běžný model: jedna část je za to, že se bojovník postaví do klece, druhá jen za vítězství. Kdo prohraje, odchází s polovinou. Server
MMA News i Sherdog u téhle sumy výslovně píší, že jde o nepotvrzené tvrzení z internetu, nikoli o zveřejněnou smlouvu.
Reportovaná nabídka USD Kč po přepočtu Za nástup do klece 400 000 USD 8 723 600 Kč Bonus za výhru 400 000 USD 8 723 600 Kč Celkem při výhře 800 000 USD 17 447 200 Kč
Zhruba 17,4 milionu Kč za jeden večer. Pro čtenáře v Česku astronomická suma, pro účetnictví UFC zanedbatelná položka.
Výroční zpráva TKO Group Holdings za rok 2025 uvádí u segmentu UFC tržby 1,502 miliardy dolarů a 42 uspořádaných akcí. Maximálních 800 000 dolarů je z těch tržeb zhruba 0,053 procenta. Co se stane, když o penězích promluví někdo bez pásu
Brendan Allen právě ukončil hlavní zápas turnaje UFC Vegas 122 v Las Vegas submisí v pátém kole. A pak dostal otázku na Stricklanda.
„Klobouk dolů před Seanem, že promluvil a snaží se dostat víc peněz, protože když se podíváte na věc podle statistik, které jsou venku, jsme málo placení,“ řekl Allen podle MMA News.
Za chvíli už mluvil jinak.
„Nemyslel jsem tím nic špatného, Huntere. Omlouvám se,“ obrátil se na Huntera Campbella, šéfa byznysu UFC. Vítěz večera se omlouvá za větu o penězích. Tolik k tomu, jak volně se v téhle branži diskutuje.
Téma přitom není nové. Z odtajněných materiálů antitrustového sporu, o kterých psalo
MMA Fighting, plyne, že organizace kdysi vyplácela bojovníkům 18,6 procenta tržeb. Je to historický údaj z minulé dekády, ne stav roku 2026. Rozdíl mezi Stricklandem a ostatními je jednoduchý: on má pás, tedy páku.
Nejvíc se ale na sítích propírá jiná věc. Obálka, kterou podle médií dostal od vedení UFC britský boxer.
Proč má britský boxer těžší obálku než šampion UFC
Podle
The Ring zaplatila promotérská firma Zuffa Boxing Conoru Bennovi za jeho první zápas pod novou hlavičkou reportovaných 15 milionů dolarů, tedy zhruba 327 milionů Kč. Proti medializovanému maximu 800 000 dolarů u Stricklanda je to 18,75násobek. Obě čísla jsou ovšem jen reportovaná, žádná smlouva zveřejněná nebyla.
Srovnávat se to dá jen opatrně. Benn není bojovník UFC a jeho honorář je investice do rozjezdu nového boxerského projektu, kde se kupuje jméno a pozornost, zatímco uvnitř UFC platí zavedený systém odměny za nástup a za výhru. Redakce MMAmag postavila vedle segmentových čísel z výroční zprávy TKO i větu Dany Whitea o tom, že UFC má hodnotu 50 miliard dolarů. Je to šéfovo vlastní srovnání s prodejem basketbalových Lakers, které popsal server MMA News, ne nezávislé ocenění. A ironická tečka: Benn po té investici schytal od Ryana Garcii první knockoutovou porážku za deset let profesionální kariéry.
Strickland nemá páku ve smlouvě. Má ji v kalendáři. Dokud nepodepíše, nemá UFC titulový zápas střední váhy, a to je jediná věc, která organizaci reálně komplikuje život.
Francouz už nabídl vlastní peníze a chce, aby pás změnil majitele
Druhou obětí sporu je Imavov, který na Stricklanda čeká.
„Jestli je to opravdu o penězích, dám do hry 500 000 dolarů ze svého, když mě v lednu porazíš. UFC, tohle je váš šampion? No tak, seberte mu pás,“ napsal podle Sherdogu. Jednou se už potkali, 14. ledna 2023 vyhrál Strickland jednomyslně na body.
V oficiálním kalendáři UFC, do kterého redakce MMAmag nahlédla, nemá titulová obhajoba k 13. říjnu 2026 žádný termín. UFC ani Campbell se k částkám veřejně nevyjádřili.
Dokud bude platit, že se vítěz hlavního zápasu do pár hodin omlouvá za jednu větu o penězích, bude Strickland vyjednávat sám za sebe. A dokud nepodepíše, nemá největší organizace světa ve střední váze co nabídnout.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Radek Šebek